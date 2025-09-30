聽新聞
颱風重創文旦減產 直播主守承諾逆勢號召捐8千斤送暖中秋
今年台南文旦柚產區在7月遭颱風「丹娜絲」強風重創，超過八成果實被吹落，產量大減、價格飆升，不少果農感嘆「一果難求」，然而彰化和美直播主姚勝豐依舊信守承諾，在中秋節前夕連續第8年發起愛心捐柚活動，數量更逆勢增加到8000斤，讓彰化家扶中心大廳與門口塞滿柚子禮盒。
彰化家扶中心主任王震光表示，中秋節前夕鮮少有人捐贈文旦柚，但「豐哥」年年不缺席，從第6年6000斤、第7年7000斤，今年再突破到8000斤，幾乎所有受助家庭都能在節慶前夕收到柚子禮盒，感受節日氛圍。
姚勝豐回憶，八年前剛投入直播事業時，事業一飛衝天，第一次做愛心捐出50包白米，後來轉而送應景禮盒，讓家庭在節慶更添溫暖。其後捐贈文旦柚成為固定行動，規模逐年擴大，也吸引其他在地業者響應，今年包括香水人生、珍香甜水果店、西瓜大王、春耕不動產等加入，形成愛心串連。
姚勝豐坦言，以往一箱10台斤文旦柚約600多元，今年漲到800元，加上直播市場競爭激烈，銷售不如過去，但多年承諾不會中斷，「再辛苦，也要讓受助家庭過節時感受到溫暖」。
