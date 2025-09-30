快訊

最大國慶焰火結合南投茶博！許淑華：打造最大停車場迎20萬人潮

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
南投縣長許淑華今在國慶記者會表示，連假正值2025南投世界茶業博覽會，預計湧入20萬人潮，除了開放接駁車外，草屯腹地全部都開放。記者許正宏／攝影

114年國慶焰火將於10月10日在南投縣會展中心登場，今年發數共4萬3885發，為近10年最多。南投縣長許淑華今在國慶記者會表示，連假正值2025南投世界茶業博覽會，預計湧入20萬人潮，除了開放接駁車外，南投草屯腹地全部都開放，預計變成一個非常大的一個停車場。

南投縣迎來首次國慶焰火，今年國慶焰火分12段主題，首創「七彩水墨焰火」，融合日間彩煙與夜間照明彈，綻放時形成如祥雲般的幻彩畫卷，搭配地面彩墨盆花煙火，上下輝映，打造南投專屬的浪漫奇景與創意視覺饗宴；更有別以往多以交響樂搭配焰火施放，今年度首創雙DJ現場混音配樂，邀請2位台灣知名DJ，妖嬌及DJ MR.GIN演出。

主會場南投縣會展中心部分，10月10日白天安排具節慶氛圍的體驗活動，有「雙十好市市集」、「放電樂園」，包括在地風味小吃、特色美食餐車、伴手禮專區、青創品牌等特色攤位，展現南投多元魅力及提供六款遊具，讓大小朋友一同玩樂放電；下午4點起更有在地優秀團隊、歌手輪番登場演出。

除了主會場觀賞區外，縣府也在南投市易經大學、旺來產業園區，設立焰火的高處觀賞點。交通方面，活動當日自中午12時起即開始周邊道路管制，國道3號南投中寮交流道當日12時至24時封閉。縣府規畫6條路線接駁服務，民眾可從中興新村茶博會場搭乘接駁車前往焰火觀賞主場地，亦可選擇將車輛停放於南投市、草屯鎮及名間鄉等三大接駁站。

許淑華說，南投在交通上確實沒有很大空間，要疏散20幾萬人潮是很大壓力，決定結合每年南投的茶業博覽會，盼藉此同步行銷，這次交通是南投縣最重要的功課，除了六線接駁外，南投、草屯腹地全都開放，讓外來的遊客如果開車來，想停哪個地方都可以停，就變成一個非常大的一個停車場。同時為南投的農民及茶農帶來商機。

國慶焰火 許淑華

