彰化北斗長照衛福大樓啟用 五星級AI桌遊9旬長輩也玩得開心

彰化縣北斗鎮長照衛福大樓今天落成啟用，縣長王惠美表示，彰化建構首創的老幼共融長照衛福大樓共18案陸續完工啟用；而由秀和基金會打造「五星級」日照中心，九旬阿公阿嬤還可在AI桌遊區玩健腦遊戲，並運用先進護智燈幫長輩延緩老化，希望能「守護長輩的智慧」，讓長輩開心生活到老老老。

前瞻基礎建設北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓落成啟用典禮今天由王惠美、衛生福利部長照司專門委員王玲玲、北斗鎮長顏宏霖等人剪綵啟用，王惠美表示，感謝衛福部補助1億527萬，縣府自籌6818萬元，共斥資1億7345萬元興建，將能提供民眾優質衛生醫療保健、托嬰、育兒親子及長照等0到100歲全齡照顧服務。

北斗衛福大樓為地下1層、地上6層大樓，地下1樓為「不老健身房」、1、2樓為衛生所、3樓為「托嬰中心及寶貝成長家園」、4樓為日照中心、5樓「育兒親子館、兒童發展通報轉介中心及社區療育據點」、6樓為「社會福利服務中心及身心障礙者服務中心」。王惠美說，大樓內部服務空間更獲選「城市美學公共場域設計共創」計畫，戶外綠地設有1座兼具座椅功能的公共藝術「雲起」，作品營造昔日樹下的人文風景、乘坐聚集的綠地場域。

王惠美說，彰化縣65歲以上的老年人口達20%，因應老年照顧需求日益增加，縣府積極布建縣內52處「一國中學區、一日照中心」計畫，已完工41案，規劃設計階段還有8案，施工中3案。也建構全國首創的老幼共融長照衛福大樓共18案。

王玲玲表示，彰化縣長照服務的涵蓋率高達92.2%，高於全國，服務人數達到4萬5千多人，長照資源有17個社區整合中心、448個特約單位及307個服務據點，感謝縣府盤點合適場域積極布建，照顧長輩需求。

讓人眼睛一亮的是由秀傳醫療體系秀和基金會附設北斗文昌秀和苑日照中心可服務40位學員。秀傳歷經3年多籌設並多次赴日本標竿學習，超過150坪空間結合運動、復能、智慧與生活規劃出4大特色區域，長輩可以有五星級欣賞影片或唱卡拉OK體驗，還有AI「憶起來」桌遊區，「運動小公園」，中央設計大樹，長輩可在樹下聊天並使用律動機與等速肌力訓練設備，及懷舊廚房的舒緩空間，延續生活記憶。