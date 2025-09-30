聽新聞
0:00 / 0:00
台中中賓立體停車場動工明年10月試營運 未來有空橋通中國醫
台中市「中賓立體停車場BOT案」上午舉行動土祈福典禮，預計明年10月即開始試營運，且在頂樓與地上層預留空橋銜接空間，可與崇德殯儀館新館和中國醫藥大學以空橋銜接，有利於人潮疏散及場域整合。
交通局長葉昭甫說，中賓立體停車場基地位於北區五義街、錦新街、五順街與育才北路間，四面鄰接醫療院所、學區及商圈，停車需求多，是北區重要停車場新建計畫，負有崇德殯儀館改建的前置配套工程任務。
市府先完成停車空間，後續再啟動殯儀館新館工程，讓市民往來祭祀、就醫與商圈活動停車更便利，實現交通機能與都市更新的整體願景。
停車場採地上4層、地下1層規畫，提供401席汽車位及375席機車位，並設置32座電動公車快充樁與附屬商店，兼顧停車供給、綠能環境及城市夜間安全，成為友善電動車的城市。
在都市設計與綠美化上，基地四側退縮6至8公尺，採鏤空式透光設計並設置綠美化牆面，頂樓規畫空中花園及公共綠化空間。
葉昭甫說，中賓立體停車場與中國醫藥大學攜手啟動BOT案，並結合中國醫藥大學的醫療資源，在緊急情況下可作為避難處所與臨時醫護站，提升城市韌性。停車場不僅是靜態設施，更是融合交通、休憩與公益的公共場域。建築將透過綠化與智慧化規畫，打造環境友善、以人為本的城市停車空間。
他說，中賓立體停車場導入智能停車系統，契約許可年期50年，完工後可有效紓解北區醫院、校園、商圈及殯儀館周邊停車壓力，為市民提供智慧、便利的停車服務，打台中成為「智慧、低碳、綠能」的幸福城市。
包括中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、市議員陳政顯、陳俞融、陳文政、生命禮儀管理處長柯宏黛、北區公所區長戴燕如及多位里長今都出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言