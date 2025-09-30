台中中賓立體停車場動工明年10月試營運 未來有空橋通中國醫

台中市「中賓立體停車場BOT案」上午舉行動土祈福典禮，預計明年10月即開始試營運，且在頂樓與地上層預留空橋銜接空間，可與崇德殯儀館新館和中國醫藥大學以空橋銜接，有利於人潮疏散及場域整合。

交通局長葉昭甫說，中賓立體停車場基地位於北區五義街、錦新街、五順街與育才北路間，四面鄰接醫療院所、學區及商圈，停車需求多，是北區重要停車場新建計畫，負有崇德殯儀館改建的前置配套工程任務。

市府先完成停車空間，後續再啟動殯儀館新館工程，讓市民往來祭祀、就醫與商圈活動停車更便利，實現交通機能與都市更新的整體願景。

停車場採地上4層、地下1層規畫，提供401席汽車位及375席機車位，並設置32座電動公車快充樁與附屬商店，兼顧停車供給、綠能環境及城市夜間安全，成為友善電動車的城市。

在都市設計與綠美化上，基地四側退縮6至8公尺，採鏤空式透光設計並設置綠美化牆面，頂樓規畫空中花園及公共綠化空間。

葉昭甫說，中賓立體停車場與中國醫藥大學攜手啟動BOT案，並結合中國醫藥大學的醫療資源，在緊急情況下可作為避難處所與臨時醫護站，提升城市韌性。停車場不僅是靜態設施，更是融合交通、休憩與公益的公共場域。建築將透過綠化與智慧化規畫，打造環境友善、以人為本的城市停車空間。

他說，中賓立體停車場導入智能停車系統，契約許可年期50年，完工後可有效紓解北區醫院、校園、商圈及殯儀館周邊停車壓力，為市民提供智慧、便利的停車服務，打台中成為「智慧、低碳、綠能」的幸福城市。