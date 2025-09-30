影／南投市10月起試辦改用透明垃圾袋 1狀況最高罰6千

南投縣垃圾全由外縣市代燒，卻常因分類不確實遭退運，為此推動垃圾新制，環保局今宣布，南投市率先於10月起試辦改用可透視垃圾袋，加強不透明垃圾袋破袋檢查，再逐步推廣全縣實施；南投市公所也同步推動試辦分日分類資源回收。

環保局長李易書指出，南投縣無焚化爐，只能委由外縣市代燒，今年外運垃圾卻因分類不清遭記3次警告，更被退回了4次，只能再運回縣內由清潔隊員重新分類，耗時費力，為此規畫垃圾新制，10月起由南投市率先試辦改用透明垃圾袋。

他進一步表示，民眾使用透明或半透明垃圾袋，清潔隊員較能辨識有無確實分類，提高資源回收正確率，也降低隊員遭危險物品傷害狀況，而明天起上路試辦，環保局人員及清潔隊員將隨垃圾車或於定點收運處，加強相關政策宣導及稽查作業。

南投市自今年10月1日起試辦改用透明垃圾袋，民眾只要使用符合規定的垃圾袋，隊員簡單檢視就會放行；若是用黑色、飼料袋等不透明垃圾袋，雖然照常收運，但會加強破袋稽查，宣導改用透明袋，再視試辦成效，逐步推廣至全縣實施。

李易書說，垃圾新制初期以宣導為主，對民眾使用不透明垃圾袋雖不開罰，但若發現分類不清，經退回要求落實分類仍執意要丟，屢勸不聽就依「廢清法」開罰1200元至6000元；未來新制上路施行，未使用合規垃圾袋同樣最高罰6000元。