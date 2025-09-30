聽新聞
防失智者走失 中市愛心手鍊使用率低

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市65歲以上市民推估約3.8萬名失智，為降低走失風險，市府提供免費「愛心手鍊」服務，協助辨識與返家。然而，截至去年底，累計申請僅2275人，占比僅6%，使用率偏低。

台中市審計處數據顯示，2022年申請人數353人、2023年375人、2024年614人，逐年增加，但整體覆蓋率仍有限。

98歲陳老先生已失智7年，其女兒表示，愛心手鍊早期確實有幫助，但她的父親現已重度失智，幾乎不會單獨外出，就不再使用。她建議，愛心手鍊成本不高，約兩百元，市府可考慮普發，省去申請手續。另有民眾指出，愛心手鍊設計十多年未更新，僅具身分辨識功能，缺乏GPS定位，不符現代需求，若能數位化升級，或許能提高使用率。

對此，社會局長廖靜芝回應，失智者需求因病程而異，前期較常外出的長者較需手鍊，若已臥床，則實用性不大。此外，不少長輩嫌麻煩不願佩戴，也影響申請意願。

至於普發建議，廖靜芝表示，台中市65歲以上長者近50萬人，若全面發放，經費龐大，且部分民眾可能不用，恐公帑浪費。至於GPS裝置則需充電與維護，成本更高，且如今智慧型手機也具定位功能，效益需再評估。

她強調，社會局將持續與衛生局合作，透過居服員、醫療院所等第一線接觸長者的管道加強宣導，盼能逐步提升申請率。

