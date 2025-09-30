聽新聞
中投迎國慶盛會 南投茶博先暖場

聯合報／ 記者賴香珊余采瀅／連線報導
南投世界茶業博覽會去年狂吸97萬人次，今年10月4日登場，祭出三大接駁路線，圖為2024茶博會場。本報資料照片
南投世界茶業博覽會去年狂吸97萬人次，今年10月4日登場，祭出三大接駁路線，圖為2024茶博會場。本報資料照片

暌違8年，雙十國慶晚會重返台中，焰火主場則落腳南投，兩地活動連動；另有南投世界茶業博覽會10月4日起暖身，預料中部將湧進百萬觀光人潮。

南投縣府指出，今年南投世界茶業博覽會10月4日至12日登場，延續去年97萬人次、3億元產值的佳績，主題為「舌來韻轉」，規畫千人茶會、千人擂茶、馬拉桑野餐、一心二夜演唱會等活動，並新增「茶山」與「六步製茶」互動遊戲場，邀大小朋友邊玩邊學製茶。會場更首度加入石虎、白面鼯鼠等吉祥物帶路。

受中興會堂整修影響，今年展館位置調整，展區自中興新村大操場延伸至兒童公園周邊，35個展館、300餘攤位重新分布，建議民眾下載地圖以利參觀。活動期間縣府提供3大免費接駁線路，每30分鐘一班，並於大型活動彈性加密班次。

國慶焰火將於10月10日晚間施放，活動當日自中午12點起即開始進行周邊道路管制，縣府也規畫6條路線接駁服務，民眾可從茶博會場搭接駁車前往焰火觀賞主場地，也可將車輛停放於南投、草屯及名間等三大接駁站利用國慶接駁車服務前往。

台中市府則配合國慶連假，自10月1日至31日推出「台中Go」交通套票，24、48、72小時不限次數搭乘捷運與市區公車，優惠票價180至380元。交通局並與餐飲、旅宿業者合作，提供餐飲折扣及抽獎活動，讓民眾能以一票暢遊台中，串連國慶晚會與周邊景點。

國慶3天連假，台中不僅有國慶晚會，更有熱血搖滾的音樂盛典。縣市政府提醒，連假期間人潮車潮龐大，民眾可多加利用接駁與套票服務，避免塞車之苦，輕鬆享受茶香、音樂與焰火盛宴。

