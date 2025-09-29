美台關稅之外興起「農地無用論」 農業縣房地產市況承受雙重打擊

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣（右起）21世紀動產員林大道與溪湖的加盟店協理孫世堅、不動產仲介經紀商業同業公會理事長謝孝震，分析全台產地產現況，左為溪湖加盟店長陳秋安。記者簡慧珍／攝影
彰化縣（右起）21世紀動產員林大道與溪湖的加盟店協理孫世堅、不動產仲介經紀商業同業公會理事長謝孝震，分析全台產地產現況，左為溪湖加盟店長陳秋安。記者簡慧珍／攝影

美國對台實施關稅新稅率嚴重衝擊傳統產業，連帶影響房地產市場，房仲業者不看好今年最後一季的房地產景氣，明年上半年也可能持續低迷，「唯二」紓解辦法是政府鬆綁政策及股市投資軟化，讓民眾能借到較多錢、拿出錢來買房地產。

彰化縣號稱中小企業的故鄉，傳統產業公司、工廠約8千家，美國新關稅政策直接衝擊五金的加工製造和零組件產業，根據最新房市統計，六都今年元月到8月建物交易量13.6萬幢，較去年同期減少27.6%，今年8月六都建物交易量1萬6663幢，較去年同期減少32.1%。

彰化縣21世紀動產員林大道與溪湖的加盟店協理孫世堅今指出，六都建物交易量今年1至8月和去年同期相比都呈現負成長，其中台南市減37.4%居冠，與彰化縣相鄰的台中市減25.1%，通常人口越密集的房地產交易越熱絡，六都尚且如此，非六都的縣市情況更不好。

孫世堅說，除了經濟面衝擊房地產，國土計畫法要保住糧食安全自給率，農地不能再被輕易變更用途，導致市場出現「農地無用論」，南彰化是農業生產區，稻米、青蔥、芫荽、高麗菜、花椰菜的產量都在全國名列前茅，現今農地買賣件數幾乎掛0，買農地的都是自用，不會當作投資商品，農業縣房地產仲介交易因此受關稅、國土計畫法的雙重打擊。

彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長謝孝震表示，政府第7波打房對首購族資格限制過頭，加上各銀行不動產貸款滿水位，民眾申貸成數下降，影響買房意願及能力，若政府能放鬆申貸資格及貸款成數，民眾較有能力買房即可驅動房地產交易市況。

謝孝震又表示，台灣股市熱絡，民眾數萬元到10多萬元就能買一張股票，或許有機會小賺一筆，買房地產動輒數百萬元頭期款，一時無法籌措資金的民眾乾脆買股票不買房，若政府房貸政策放鬆，民眾願把資金轉向房地產買來保值，房市才可能回穩。

