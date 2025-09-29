德國漢學權威蘇費翔主任訪台 體驗台中祭孔大典與客家音樂會

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府客家事務委員會主委江俊龍（右）向蘇費翔導覽老照片。圖／台中市客委會提供
德國特里爾大學漢學系主任蘇費翔昨天受台中市政府客家事務委員會邀請，參加在豐原葫蘆墩文化中心舉行的「記得．登高志遠」客家音樂會，感受台中深厚的客家人文記憶與多元族群交融的城市魅力。

台中市政府客家事務委員會主委江俊龍表示，蘇費翔教授9月24日至29日自德國來到台灣，應邀參加國立中正大學「世界卓越100文學院國際高端講座」系列及國際學術工作坊外，他主動表達希望於教師節當日出席由台中市政府民政局主辦的祭孔大典，市府也歡迎這位來自歐洲的漢學家，由台中市政府民政局長吳世瑋指派專門委員白峨眉、孔廟管理所所長李書華接待及導覽。

江俊龍說，德國特里爾大學正在進行台灣研究計畫，對台灣友好，蘇費翔教授也是德國儒學學會的副會長，能在台中迎接來自歐洲漢學界重量級友人眾人很高興，希望透過文化的交流，讓國際友人感受台中的熱情及客家文化的魅力，並歡迎下一次蘇老師訪台時可以進到東勢、石岡等地品嚐客家美食。

蘇費翔表示，很高興有機會參加「台中市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮」，在現場觀看依古禮完成瘞毛血、迎神、八佾舞及三獻禮等34道儀節，莊嚴隆重，中華文化在台灣的保存和延續令人欣喜。德國在9月28日也有舉行小型的孔子誕辰紀念活動。

市府客委會表示，昨下午在豐原舉行的音樂會，蘇費翔提早到場，大家認真準備的神情讓他很感動，他上台致詞時用道地的中文向在場所有的老師、家長和學生們分享台中祭孔大典的參與心得，並致上教師節的祝福。

德國漢學權威蘇費翔主任訪台，參加台中祭孔大典與客家音樂會。圖／台中市客委會提供
