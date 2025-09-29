影／全國高職唯一創新教學金質獎落彰化 施宜伶用愛與陪伴帶學生

彰化縣達德商工教師施宜伶帶美容科實用技能班，設計居家教室、社區教室兩大類教案，學生把在校學到的美妝與造型技能應用在家人、社區長者，學以致用並回饋長輩、社會，從中建立責任感及培養懂得感恩；她因此獲教育部創新教學金質獎。

今年高中職校創新教學金質獎的得獎學校絕大多數是升學型明星學校，施宜伶為全國高職拿下一座創新教學金質獎座，達德師生同感光榮，而去年彰化縣SUPER教師高中組首獎就是施宜伶，可見她教學創新能力同時被教師團體和教育主管機關肯定。

施宜伶表示，實用技能班學生的學術學習成就較低，對動手做較有興趣，她在課程設計上偏向學以致用，學生回家用電腦等3C工具上傳長輩的皮膚狀況資料，分析應如何保養，在校上課時應用所學為長輩量身打造保養方法。

施宜伶的導師班學生就是美容服務社當然社員，她帶學生到鄰近的田中榮家、社區，為長者做整體造型，化妝、穿禮服後拍美照上傳LINE群組或臉書社群，阿公阿婆都成網紅。

學生向學校借用平板分析長者膚質、設計造型，上傳資料到施宜伶的電腦，師生藉由網路交流美妝知識，學生接收建議修改美妝設計、製作保養品，使用AI交相查閱比對資料，讓傳統美妝結合當下最熱門的AI數位學習。

「教育是愛與陪伴。」施宜伶說，教育部教學創新競賽委員訪視，她帶的42名學生已畢業18天，有28人返校告訴委員「願意再回來向施老師學一次」，當下她覺得學生已學到感恩、感受被肯定，相當感動。