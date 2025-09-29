聽新聞
動土鏟子意外搶鏡！彰化伸港社區中心動土 金鏟子送花蓮助災
彰化伸港鄉埤墘社區活動中心今舉行動土祈福典禮，現在動土鏟子成了另類焦點，家鄉在花蓮的縣議員林小琪當場決定將自己的鏟子送回花蓮，同事彰化縣議員賴清美說，雖然有鄉親預約她手上的金鏟子，但這次會將鏟子送給同事林小琪，為災區盡一份心力。
埤墘社區活動中心工程經費由縣府補助800萬元、台灣電力公司補助500萬元、伸港鄉公所自籌708萬元，總經費為2008萬元；將興建地上2層樓，總樓地板面積約92坪的建築物，工期420天，預計115年底完工。
彰化縣長王惠美指出，近期花蓮災害，許多鏟子超人協助救災，今天埤墘社區活動中心動土後也會將鏟子送至花蓮，提供救災使用，縣府團隊及公所也都提供豐富物資，並募集鏟子及必要器具送往花蓮，期許在大家幫助下，花蓮能夠盡快恢復正常生活。
林小琪是花蓮吉安人，她說，以前常騎著機車就去光復鄉玩，看到光復鄉現況非常不捨，在熱心民眾支持下，已送了兩波物資到花蓮，主要是以工具為主，兩個女兒也先後投入災區鏟泥，她準備將自己的金鏟子送回花蓮，還有賴清美議員與王惠美縣長也捐出金鏟子，一起投入花蓮救災。
