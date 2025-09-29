快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

南投福興溫泉區遊憩升級 明年不必再頂烈日泡腳

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣福興溫泉區的碳酸氫鈉泉泡腳池上方無遮蔽，縣府將斥資700萬元興建2座大型遮陽設施，最快明年元月底前完工開放。圖／縣議員陳宜君提供
南投縣福興溫泉區的碳酸氫鈉泉泡腳池上方無遮蔽，縣府將斥資700萬元興建2座大型遮陽設施，最快明年元月底前完工開放。圖／縣議員陳宜君提供

南投縣政府開發福興溫泉區，以溫泉為主題打造的親子公園，設有碳酸氫鈉泉「泡腳池」，每月吸引上萬人使用，但泡腳池上方無遮蔽，民眾只得頂著太陽或撐陽傘體驗，經地方反映，縣府將斥資700萬元興建大型遮陽棚，最快明年元月完工。

仁愛廬山溫泉曾享「天下第一泉」美譽，但受辛樂克、莫拉克等颱風和地盤滑動影響，遭公告廢止風景區，縣府考量業者生計，覓地遷建開發埔里福興農場，以溫泉造鎮，興建遊客中心、汙水處理廠、淨水廠、溫泉水取供儲槽等公共設施。

縣府也在福興溫泉區內設壘球場、親水及地景公園等遊憩設施，並打造全國第一座以溫泉為主的親子共融公園，其中又以碳酸氫鈉泉著稱的「泡腳池」最受歡迎，不只當地居民，也常見遊客全家扶老攜幼前往遊玩及泡腳，每個月能吸引上萬人。

不過，地方屢向民代反映指泡腳池無遮蔭恐中暑，縣議員陳宜君說，碳酸氫鈉泉有「美人湯」之稱，能滋潤肌膚也讓人放鬆，因此泡腳池很受遊客喜愛，使用頻率高，但其上方無遮蔽設施，民眾只得頂著太陽或撐傘泡腳，影響遊憩體驗感受。

縣府表示，為改善泡腳池日曬高溫及天雨濕滑狀況，已計畫編列700萬元經費增建2座大型遮蔭設施，其長寬分別約15公尺及6.58公尺、11公尺及7.2公尺，將選用耐候性強的塑木材質，並結合周邊既有涼亭花架，整合優化景觀及設施。

唯福興溫泉區遮蔭設施面積不小，施工時須封閉泡腳池暫停使用，預計於12月上旬進場施工，確切封閉時間再行公告，同步增加夜間照明及監視器設備，明年1月底前可望完工開放，將能減少日曬高溫，營造四季皆可舒適泡腳的休憩場域。

溫泉 高溫 親子 南投縣

延伸閱讀

動物友善再升級 嘉市動物嘉年華推廣認養與飼主責任

茶友注意！南投茶博本周登場 今年遭遇1狀況展館大風吹

移民署南投專勤隊長登山亡 消防主管趕上山見同學遺體當場大哭

大陸燃油車搶市升級智慧化 主打 AI 大模型與高階智駕系統融合

相關新聞

迎接國慶晚會和搖滾台中人潮 中捷將加密班距疏運

今年國慶晚會在台中，緊接著舉辦「搖滾台中」，兩處活動場地鄰近捷運文心森林公園站，台中捷運10月9日至10月12日加密班距...

茶友注意！南投茶博本周登場 今年遭遇1狀況展館大風吹

南投世界茶業博覽會去年狂吸97萬人次參與，展售及周邊活動產值上看3億元，雙破歷年紀錄，今年於10月4日至12日登場，並搭...

南投福興溫泉區遊憩升級 明年不必再頂烈日泡腳

南投縣政府開發福興溫泉區，以溫泉為主題打造的親子公園，設有碳酸氫鈉泉「泡腳池」，每月吸引上萬人使用，但泡腳池上方無遮蔽，...

台中石岡旅服中心服務不間斷 中市府積極招商迎接新風貌

台中市石岡旅客服務中心原委外廠商因故於本月15日申請提前終止契約，已於9月25日完成撤場與點交作業。台中市政府秉持旅遊服...

彰化中興莊眷村靈感選物店 三品牌聯名點亮台灣設計展

2025台灣設計展將於10月10日至26日在彰化舉行，今年以「彰化行 (((CHANGHUA)))」為主題，串聯4鄉鎮市...

台中國慶推交通暢遊套票 不限次數搭捷運、公車最低只要180元

睽違8年，雙十國慶晚會重返台中，台中市交通局10月1日起至10月31日販售「台中Go」24小時、48小時及72小時，時數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。