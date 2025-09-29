南投福興溫泉區遊憩升級 明年不必再頂烈日泡腳

南投縣政府開發福興溫泉區，以溫泉為主題打造的親子公園，設有碳酸氫鈉泉「泡腳池」，每月吸引上萬人使用，但泡腳池上方無遮蔽，民眾只得頂著太陽或撐陽傘體驗，經地方反映，縣府將斥資700萬元興建大型遮陽棚，最快明年元月完工。

仁愛廬山溫泉曾享「天下第一泉」美譽，但受辛樂克、莫拉克等颱風和地盤滑動影響，遭公告廢止風景區，縣府考量業者生計，覓地遷建開發埔里福興農場，以溫泉造鎮，興建遊客中心、汙水處理廠、淨水廠、溫泉水取供儲槽等公共設施。

縣府也在福興溫泉區內設壘球場、親水及地景公園等遊憩設施，並打造全國第一座以溫泉為主的親子共融公園，其中又以碳酸氫鈉泉著稱的「泡腳池」最受歡迎，不只當地居民，也常見遊客全家扶老攜幼前往遊玩及泡腳，每個月能吸引上萬人。

不過，地方屢向民代反映指泡腳池無遮蔭恐中暑，縣議員陳宜君說，碳酸氫鈉泉有「美人湯」之稱，能滋潤肌膚也讓人放鬆，因此泡腳池很受遊客喜愛，使用頻率高，但其上方無遮蔽設施，民眾只得頂著太陽或撐傘泡腳，影響遊憩體驗感受。

縣府表示，為改善泡腳池日曬高溫及天雨濕滑狀況，已計畫編列700萬元經費增建2座大型遮蔭設施，其長寬分別約15公尺及6.58公尺、11公尺及7.2公尺，將選用耐候性強的塑木材質，並結合周邊既有涼亭花架，整合優化景觀及設施。

唯福興溫泉區遮蔭設施面積不小，施工時須封閉泡腳池暫停使用，預計於12月上旬進場施工，確切封閉時間再行公告，同步增加夜間照明及監視器設備，明年1月底前可望完工開放，將能減少日曬高溫，營造四季皆可舒適泡腳的休憩場域。