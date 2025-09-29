快訊

台中石岡旅服中心服務不間斷 中市府積極招商迎接新風貌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市石岡旅客服務中心原委外廠商9月15日申請提前終止契約，已於9月25日完成撤場與點交作業，台中市政府秉持旅遊服務不打烊原則，持續提供完整且便利的旅遊服務。圖／台中市觀旅局提供
台中市石岡旅客服務中心原委外廠商因故於本月15日申請提前終止契約，已於9月25日完成撤場與點交作業。台中市政府秉持旅遊服務不打烊原則，持續提供完整且便利的旅遊服務，確保遊客體驗不受影響。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，目前石岡旅客服務中心仍正常開放，每周一休館，館內設有空調，提供飲水機、哺集乳室、公共廁所、旅遊諮詢及各式旅遊摺頁。既有的自行車星級驛站設施，包括淋浴間及簡易維修工具，也維持正常服務。

觀旅局指出，目前已啟動新一輪委外招商前置作業，將檢討並優化營運範圍、空間配置及是否開放明火等項目，提升場域條件，吸引優質業者進駐，共同打造旅服中心新風貌。市府邀請各地遊客前來體驗東豐、后豐自行車道與石岡在地自然景觀與人文風情，享受更舒適、貼心的旅遊服務。

台中市石岡旅客服務中心原委外廠商9月15日申請提前終止契約，已於9月25日完成撤場與點交作業，台中市政府秉持旅遊服務不打烊原則，持續提供完整且便利的旅遊服務，圖為東豐自行車道。圖／台中市觀旅局提供
台中市石岡旅客服務中心原委外廠商9月15日申請提前終止契約，已於9月25日完成撤場與點交作業，台中市政府秉持旅遊服務不打烊原則，持續提供完整且便利的旅遊服務。圖／台中市觀旅局提供
