台中石岡旅服中心服務不間斷 中市府積極招商迎接新風貌

台中市石岡旅客服務中心原委外廠商因故於本月15日申請提前終止契約，已於9月25日完成撤場與點交作業。台中市政府秉持旅遊服務不打烊原則，持續提供完整且便利的旅遊服務，確保遊客體驗不受影響。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，目前石岡旅客服務中心仍正常開放，每周一休館，館內設有空調，提供飲水機、哺集乳室、公共廁所、旅遊諮詢及各式旅遊摺頁。既有的自行車星級驛站設施，包括淋浴間及簡易維修工具，也維持正常服務。