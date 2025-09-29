彰化中興莊眷村靈感選物店 三品牌聯名點亮台灣設計展

2025台灣設計展將於10月10日至26日在彰化舉行，今年以「彰化行 (((CHANGHUA)))」為主題，串聯4鄉鎮市、14個主題場域，其中位於彰化市中興莊眷村文化園區的「人人百貨 NEXT-GEN Store」匯聚彰化青創能量，透過展覽、市集與演出展現在地設計力。

彰化縣長王惠美29日到場視察工程進度，並與縣府團隊及施工單位舉行祈福儀式，她表示，中興莊由眷村轉化為展覽空間，「人人百貨」將成為青年品牌展示基地，結合文化資產修復與青創動能，為設計展注入新活力。

展區規劃四大主題，其中「靈感選物店」徵選25組青創品牌進駐，並與「小高潮色計事務所」、「noii noii」及「5gray」合作，展現彰化青年設計實踐與社群共創成果，並推出10款聯名商品，展現青年設計實力與創意火花，而「探索青樂園」以沉浸式互動體驗，讓觀眾透過角色任務描繪青年未來藍圖。

假日有「開彰大戲院」帶來阮劇團流動型劇場演出，以「開彰田徑隊」為展演主題，田徑隊員將彰化人精神化為各自的人生故事，讓人們在場景中感受彰化獨有的溫度；「誇彰未來市」則規劃在地青創市集，呈現青年多元的設計力與競爭力。