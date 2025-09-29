迎接國慶晚會和搖滾台中人潮 中捷將加密班距疏運

今年國慶晚會在台中，緊接著舉辦「搖滾台中」，兩處活動場地鄰近捷運文心森林公園站，台中捷運10月9日至10月12日加密班距疏運人潮，必要時將啟動人潮管制措施，呼籲民眾多使用大眾運輸工具參加活動，快速方便又不塞車。

中捷公司指出，國慶晚會睽違8年重返台中，10月9日將在圓滿戶外劇場盛大登場，加上旁邊的文心森林公園，總計可容納約1.4萬人。為疏運人潮，中捷綠線當日除17時至19時維持尖峰6分鐘班距，19時至22時班距更從9分鐘加密至7.5分鐘，並視疏運狀況需求機動派發加班車。

搖滾樂迷年度盛事「搖滾台中」，將於10月11日及10月12日在圓滿劇場及文心森林公園舉行，設有4座舞台，超過50組樂團自中午12時起接力開唱。中捷公司表示，活動期間也將適度加密班距，10時至17時為8分鐘班距；17時至20時為7.5分鐘班距；20時至22時30分加密至6.5分鐘班距，同樣會視疏運狀況需求機動派發加班車。