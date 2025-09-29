快訊

茶友注意！南投茶博本周登場 今年遭遇1狀況展館大風吹

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投世界茶業博覽會去年狂吸97萬人次參與，今年活動將於10月4日登場，但因中興會堂整修，展區場館將有所異動。圖為2024茶博會場。本報資料照
南投世界茶業博覽會去年狂吸97萬人次參與，展售及周邊活動產值上看3億元，雙破歷年紀錄，今年於10月4日至12日登場，並搭配國慶焰火，預期再創商機。唯今年活動適逢中興會堂整修，茶博展區場館大風吹，另祭出3大接駁路線。

縣府指出，南投世界茶葉博覽會是南投縣年度盛事，也是全國茶產業指標活動，今年茶博會以「舌來韻轉」主題將於10月4日至12日登場，為期9天，除千人茶會、千人擂茶、馬拉桑野餐等經典大型活動，還有老少咸宜的一心二夜演唱會。

今年茶博活動也推陳出新，新增「茶山」與「六步製茶」茶文化遊戲場，讓孩子玩遊戲學製茶，茶博會場也新加入白面鼯鼠、台灣石虎、山豬、大赤啄木鳥4種吉祥物代言指引遊客，加上國慶焰火加持，預估今年參觀人次可望突破百萬大關。

不過，每年協助提供場地辦理茶博會活動的「小白宮」中興會堂，為補強建物耐震能力並改善使用性，今年展開施工整修，目前工程尚未完竣，因此今年的茶博會場「大風吹」，現場35個活動展館區域、超過300個攤位等位置有所異動。

縣府表示，今年因中興會堂進行修復工程，茶博展區因此調整變動，從中興新村大操場延伸至兒童公園周邊，各展館位置也與歷年稍稍不同，建議民眾可以把地圖存在手機，以利找到場館，館內則持續採用室內空調，讓遊客能舒適參觀採購。

此外，茶博活動期間提供免費接駁3大路線，「A線」中興新村牌樓－中學西路－小巨蛋（中興體育館）、「B線」草鞋墩觀光夜市－中學西路、「C線」南投豬事文化園區－中學西路，原則上每30分鐘1班，配合大型活動則有延長接駁時間。

