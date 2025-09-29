台中國慶推交通暢遊套票 不限次數搭捷運、公車最低只要180元

睽違8年，雙十國慶晚會重返台中，台中市交通局10月1日起至10月31日販售「台中Go」24小時、48小時及72小時，時數型QR交通暢遊套票，票價180元至380元不等，效期內可不限次數搭乘台中捷運與台中市區公車全路線，讓民眾節省旅費、暢遊台中。

交通局長葉昭甫表示，「台中Go」10月異業合作限時優惠活動，活動期間享有台中Go時數套票，有24、48、72小時，能以近7折限時優惠票價，無限次搭乘公車與捷運，凡綁定市民限定乘車碼，再享餐飲、住宿等異業合作優惠，活動到今年10月31日。

葉昭甫說，國慶3天連假，台中不僅有國慶晚會，更有熱血搖滾的音樂盛典，民眾可利用「台中Go」套票享受無縫交通，規劃台中小旅行，旅客可輕鬆串聯活動與周邊景點，不論是一日快閃、雙日漫遊，或三天深度之旅，都能隨心安排。

交通局指出，此次「台中Go」與知名商家異業合作，包括知名米其林推薦、國際廚藝大賽得獎餐廳，以及五星級、新潮設計旅店。活動期間推出限時抽獎活動，抽獎獎品包含台灣茶葉禮盒、1000元餐飲抵用券，將在11月7日進行抽獎，中獎名單於抽獎後7日內公告於「台中Go」官方網站，並寄送中獎通知。