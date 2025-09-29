快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

聽新聞
0:00 / 0:00

台中國慶推交通暢遊套票 不限次數搭捷運、公車最低只要180元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運。圖／台中市政府提供
台中捷運。圖／台中市政府提供

睽違8年，雙十國慶晚會重返台中，台中市交通局10月1日起至10月31日販售「台中Go」24小時、48小時及72小時，時數型QR交通暢遊套票，票價180元至380元不等，效期內可不限次數搭乘台中捷運與台中市區公車全路線，讓民眾節省旅費、暢遊台中。

交通局長葉昭甫表示，「台中Go」10月異業合作限時優惠活動，活動期間享有台中Go時數套票，有24、48、72小時，能以近7折限時優惠票價，無限次搭乘公車與捷運，凡綁定市民限定乘車碼，再享餐飲、住宿等異業合作優惠，活動到今年10月31日。

葉昭甫說，國慶3天連假，台中不僅有國慶晚會，更有熱血搖滾的音樂盛典，民眾可利用「台中Go」套票享受無縫交通，規劃台中小旅行，旅客可輕鬆串聯活動與周邊景點，不論是一日快閃、雙日漫遊，或三天深度之旅，都能隨心安排。

交通局指出，此次「台中Go」與知名商家異業合作，包括知名米其林推薦、國際廚藝大賽得獎餐廳，以及五星級、新潮設計旅店。活動期間推出限時抽獎活動，抽獎獎品包含台灣茶葉禮盒、1000元餐飲抵用券，將在11月7日進行抽獎，中獎名單於抽獎後7日內公告於「台中Go」官方網站，並寄送中獎通知。

交通局提醒，民眾使用「台中Go」交通套票請先註冊「台中Go」APP，其會員系統與「台中通」共同合作，用「台中通」全功能會員帳號即可登入，並注意會員需填寫完整個人資料，包含姓名、身分證字號、聯絡電話、通訊地址與電子信箱，若資料不全或有誤，將視同放棄抽獎資格。

雙十國慶晚會重返台中，台中市交通局10月1日起至10月31日販售「台中Go」24小時、48小時及72小時，時數型QR交通暢遊套票，票價180元至380元不等。圖／擷取自台中GO官網
雙十國慶晚會重返台中，台中市交通局10月1日起至10月31日販售「台中Go」24小時、48小時及72小時，時數型QR交通暢遊套票，票價180元至380元不等。圖／擷取自台中GO官網

台中捷運 國慶 台中市

延伸閱讀

李驥「台中公車到站是玄學」引共鳴 交通局長獻搭車秘笈

中醫大商圈停車好難！中賓立體停車場新增776停車位 明年底試營運

中科特五號道路車流大 導入號誌智慧化減少紅燈停等

解塞車苦！台中特五號西屯路紅燈停等少2-3次、尖峰縮時15%

相關新聞

台中國慶推交通暢遊套票 不限次數搭捷運、公車最低只要180元

睽違8年，雙十國慶晚會重返台中，台中市交通局10月1日起至10月31日販售「台中Go」24小時、48小時及72小時，時數...

紅海中的小眾突圍 竹林社區牌阿嬤綠豆椪萬顆年年售完

中秋月餅市場品牌林立、競爭激烈，但彰化縣芬園鄉竹林社區靠著一群婆婆媽媽的手藝，十多年來推出期間限定的綠豆椪，年年熱賣超過...

吸引18萬名遊客 台中國際踩舞嘉年華清水街頭二天人潮

歷時兩天的「2025台中國際踩舞嘉年華」昨晚在台中清水落幕，二天吸引超過18萬名國內外遊客參加，清水街頭擠進人潮。此活動...

影／「超人們有你真好 花蓮加油」 今、明晚麗寶摩天輪燈光秀感謝

花蓮光復鄉災區搶救工作持續中，麗寶樂園渡假區今晚和明晚，將點亮天空之夢摩天輪燈光秀，以「超人們，有你真好，花蓮加油 」的...

嘉邑行善團幫助芳苑鄉 1年重建4座橋

彰化縣芳苑鄉臨海，鋼筋水泥橋風化鹽害速度快，鄉公所因緣際會獲嘉邑行善團捐助2100多萬元，先後重建4座橋，第3與4座橋昨...

新光三越復業人潮太多 電梯地板破損 市府要求修復才准使用

新光三越台中店前天恢復營業，市議員陳俞融昨天指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發安全疑慮。市府都發局研判是因復業人潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。