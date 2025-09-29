紅海中的小眾突圍 竹林社區牌阿嬤綠豆椪萬顆年年售完

中秋月餅市場品牌林立、競爭激烈，但彰化縣芬園鄉竹林社區靠著一群婆婆媽媽的手藝，十多年來推出期間限定的綠豆椪，年年熱賣超過1.2萬顆，收益挹注社區共餐及鄰近學校課後照顧，讓「社區牌」綠豆椪成了月餅紅海中的小眾突圍。

竹林社區十多年前開始製作綠豆椪，綠豆餡加入核桃、蔓越莓，帶有傳統古早味又略帶新意，原本只是志工自家嘗鮮，後來鄰近社區活動紛紛訂購，漸漸累積口碑，如今固定班底約10名65歲以上的家庭主婦，每到中秋前夕便聚在據點趕工，純素口味擁有忠實擁護者，即便疫情或原物料上漲，仍然持續不斷。

「我們接單後要投入兩週製作，年年穩定供應，靠的就是口碑和人情味。」總幹事王碧玉說，期間只漲過一次價，但因為品質與情感支持，社區綠豆椪能在月餅市場站穩一席之地。

對志工而言，做綠豆椪不只是副業，更是生活重心，陳素華說，參與據點活動不但能與朋友聊天，還能付出心力照顧其他長輩，「看到自己做的點心被搶購一空，很有成就感。」