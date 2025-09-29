快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

吸引18萬名遊客 台中國際踩舞嘉年華清水街頭二天人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
歷時兩天的「2025台中國際踩舞嘉年華」，昨晚在清水落幕，吸引人潮。圖／台中市觀旅局提供
歷時兩天的「2025台中國際踩舞嘉年華」，昨晚在清水落幕，吸引人潮。圖／台中市觀旅局提供

歷時兩天的「2025台中國際踩舞嘉年華」昨晚在台中清水落幕，二天吸引超過18萬名國內外遊客參加，清水街頭擠進人潮。此活動首度移師台中海線舉辦，活動內容有踩舞表演、趣味競賽、藍色小精靈快閃及踩舞教學體驗。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年踩舞教學體驗最受歡迎，由SWINGTAIWAN、泰雅原舞工坊及菲律賓西德拉坎舞蹈團帶領民眾一起隨節奏舞動，不分年齡、不限基礎，體驗「踩舞零距離」的樂趣。隨後展開的踩街演出，邀請日本、韓國、馬來西亞、越南、菲律賓、西班牙、印尼等14支國內外舞團與台灣團隊同台，跨文化交流的魅力讓清水街頭宛如大型舞蹈殿堂。

陳美秀表示，嘉年華展現台中與世界的文化交流，也帶動旅遊人潮，吸引遊客順遊台中海洋館、高美濕地、梧棲漁港及大安港媽祖文化園區等景點。

觀旅局感謝各界支持，邀請民眾明年再度以舞會友，延續屬於台中的國際律動。10月9日國慶晚會將在文心森林公園登場。

歷時兩天的「2025台中國際踩舞嘉年華」，昨晚在清水落幕，吸引人潮。圖／台中市觀旅局提供
歷時兩天的「2025台中國際踩舞嘉年華」，昨晚在清水落幕，吸引人潮。圖／台中市觀旅局提供

馬來西亞 菲律賓 高美濕地

延伸閱讀

影／台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案 清水警逮1嫌

清水封街炒熱台中國際踩舞嘉年華 千人全民踩舞熱力開跳兩天

台中大坑獨角仙紫斑蝶復育有成 保育類黃裳鳳蝶驚喜現蹤

台中大坑生態園區 獨角仙、蝴蝶成功復育

相關新聞

吸引18萬名遊客 台中國際踩舞嘉年華清水街頭二天人潮

歷時兩天的「2025台中國際踩舞嘉年華」昨晚在台中清水落幕，二天吸引超過18萬名國內外遊客參加，清水街頭擠進人潮。此活動...

影／「超人們有你真好 花蓮加油」 今、明晚麗寶摩天輪燈光秀感謝

花蓮光復鄉災區搶救工作持續中，麗寶樂園渡假區今晚和明晚，將點亮天空之夢摩天輪燈光秀，以「超人們，有你真好，花蓮加油 」的...

嘉邑行善團幫助芳苑鄉 1年重建4座橋

彰化縣芳苑鄉臨海，鋼筋水泥橋風化鹽害速度快，鄉公所因緣際會獲嘉邑行善團捐助2100多萬元，先後重建4座橋，第3與4座橋昨...

新光三越復業人潮太多 電梯地板破損 市府要求修復才准使用

新光三越台中店前天恢復營業，市議員陳俞融昨天指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發安全疑慮。市府都發局研判是因復業人潮...

廣角鏡／白沙屯媽祖 南投市贊境

苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，昨天下午抵達縣府，縣長許淑華在大門口率員接駕祭拜，祈求媽祖進縣府內加持，「粉紅超跑」突然...

星期評論／科技執法有嚇阻成效 但不是萬靈丹

近年來，科技執法似乎成了減少車禍發生的萬靈丹，彰化縣近3年建置56處科技執法設備，確實發揮一定成效。但面對交通部今年及明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。