吸引18萬名遊客 台中國際踩舞嘉年華清水街頭二天人潮
歷時兩天的「2025台中國際踩舞嘉年華」昨晚在台中清水落幕，二天吸引超過18萬名國內外遊客參加，清水街頭擠進人潮。此活動首度移師台中海線舉辦，活動內容有踩舞表演、趣味競賽、藍色小精靈快閃及踩舞教學體驗。
台中市觀旅局長陳美秀表示，今年踩舞教學體驗最受歡迎，由SWINGTAIWAN、泰雅原舞工坊及菲律賓西德拉坎舞蹈團帶領民眾一起隨節奏舞動，不分年齡、不限基礎，體驗「踩舞零距離」的樂趣。隨後展開的踩街演出，邀請日本、韓國、馬來西亞、越南、菲律賓、西班牙、印尼等14支國內外舞團與台灣團隊同台，跨文化交流的魅力讓清水街頭宛如大型舞蹈殿堂。
陳美秀表示，嘉年華展現台中與世界的文化交流，也帶動旅遊人潮，吸引遊客順遊台中海洋館、高美濕地、梧棲漁港及大安港媽祖文化園區等景點。
觀旅局感謝各界支持，邀請民眾明年再度以舞會友，延續屬於台中的國際律動。10月9日國慶晚會將在文心森林公園登場。
