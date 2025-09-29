聽新聞
新光三越復業人潮太多 電梯地板破損 市府要求修復才准使用

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中報導
新光三越台中店G區一部電梯地板面材破損，目前石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。圖／台中市政府提供
新光三越台中店G區一部電梯地板面材破損，目前石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。圖／台中市政府提供

新光三越台中店前天恢復營業，市議員陳俞融昨天指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發安全疑慮。市府都發局研判是因復業人潮湧入及重物加壓造成，無涉安全，已要求百貨公司暫停使用，由專業技師維修，確認安全無虞才能重新開放。

新光三越也回應，電梯地板石材因受力不均導致破損，將立即進行更換。全館昇降設備均經專業技師及第三方公正單位檢核通過，將持續高標檢視賣場各項設施，確保安全無虞。

陳俞融昨到場了解，看到地板破裂的電梯已暫時停止使用，呼籲市府和新光三越應以最嚴格的標準檢測，以維護客人安全。

都發局長李正偉說，新光三越台中店有21部電梯，包含客梯16台與貨梯5台，先前均已完成專業技師、第三方及第四方公正單位勘驗合格。

復業後發現破損的是G區一部電梯地板面材，市府都發局已要求百貨公司立即修復並暫停使用，昨下午電梯車廂內地板石材已更換完成，待黏著劑固化後，可重新啟用。

李正偉說，新光三越雖已依規完成各項法定程序，並針對館內電力、消防、廚房、弱電、天然氣、給排水等6大系統，及高低壓設備、排油煙設備、天然氣安全偵測、電扶梯設施全面檢測與優化，但復業初期高負載營運期間，仍應加強巡檢，若發現有損壞，須立即修復並落實安全措施。

