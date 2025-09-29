嘉邑行善團幫助芳苑鄉 1年重建4座橋

彰化縣芳苑鄉臨海，鋼筋水泥橋風化鹽害速度快，鄉公所因緣際會獲嘉邑行善團捐助2100多萬元，先後重建4座橋，第3與4座橋昨通車。鄉公所也宣布第3座新橋改名「善堂橋」，第4座無名橋命名「善樑橋」，感念嘉邑行善團造福芳苑鄉。

嘉邑行善團出錢出力，去年迄今幫芳苑鄉建造4座橋梁，第3與4座橋昨天通車典禮，地方士紳雲集，主持完彰化祭孔大典的縣長王惠美也趕到芳苑鄉，向嘉邑行善團理事長鄭秀玉及多名理監事致謝「彰化有你們真好」，偏鄉經費困窘，幸獲嘉邑行善團主動伸援，改善偏鄉民眾行的安全。

鄭秀玉說，嘉邑行善團是團結合作的團隊，一心一意為社會公益，這2天花蓮縣光復鄉發生災難，嘉邑行善團很多團員到花蓮，因有團員無私奉獻及社會大眾愛心，才能成就一樁樁善行。

芳苑鄉長林保玲說，海風終年吹襲，芳苑鄉橋梁壞得特別快，嘉邑行善團理事長鄭秀玉聽說芳苑有危橋，就主動召集理監事和團員募款，第1座文津橋今年元月完工通車，更名為善津橋，第2座海尾橋8月完工通車，更名為善尾橋，第3座橋漢寶中3橋和無名橋昨完工通車，分別命名善堂橋、善樑橋，意寓善心凝聚永續傳遞。