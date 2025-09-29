星期評論／科技執法有嚇阻成效 但不是萬靈丹

近年來，科技執法似乎成了減少車禍發生的萬靈丹，彰化縣近3年建置56處科技執法設備，確實發揮一定成效。但面對交通部今年及明年未再編列購置預算情形下，警方應速謀對策，採取精準執法、做好交通宣導，路權單位也加強交通工程改善，才能有效降低交通事故。

以彰化縣為例，自2022年10月至今共陸續建置56處科技執法，近3年來舉發的交通違規案件，依次是1013件、5萬6260件及4萬7765件，顯示科技確實提高舉發效率；警方也進一步分析發現，今年上半年10大違規地點共發生30件車禍，與去年同期的52件相比，減少22件，減少比率達42%。

不過，科技執法仍有局限性，彰化縣審計室點出，縣內10大易肇事路口都未建置科技執法，改以加強取締違規及提高見警率等措施取代，但車禍及傷亡數最近3年居高不下，每年都發生超過百件傷亡，建議警方應持續建置科技執法設備，以遏止交通違規及防制交通事故。

警方認為，交通事故有8成與駕駛人有關，且並非每個易肇事路口都能設置科技執法設備，有的路口並無腹地可設置，或是要取得所有權人同意時，往往會碰壁，況且各易肇事路口違規樣態不一，有的路口沒有號誌，科技執法也難有用武之地。

尤其交通部以總預算遭刪減為由，今年及明年都不再補助地方建置科技執法設備，警方建議在既有的取締項目，再從軟體研究擴充功能，納入像目前檢舉案件最多的不依標誌、標線、號誌行駛等違規行為，以減少檢舉案件爭議及交通事故發生。

正因為真正有效的交通治理，應屬精準導向，科技執法雖常被批評是政府的「提款機」，但科技執法不是目的，而是工具，花了大筆經費建置，後續也應有完整的事故數據分析、違規樣態研究。

若評估後有需求，地方政府有必要自行編列預算，增設科技執法設備，同時配合警方在肇事熱時、熱點精準執法，並做好交通宣導，加上路權單位改善號誌及標線等交通工程，交通安全確實有感提升，才能取得民眾的信任。