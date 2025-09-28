快訊

彰化芳苑有福氣！獲嘉邑行善團連蓋4橋 今三、四橋盛大通車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉善堂橋、善樑橋今通車，縣長王惠美趕到，與嘉邑行善團理事長鄭秀玉等人共同主持剪綵典禮。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供
彰化縣芳苑鄉善堂橋、善樑橋今通車，縣長王惠美趕到，與嘉邑行善團理事長鄭秀玉等人共同主持剪綵典禮。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供

彰化縣芳苑鄉臨海，鋼筋水泥橋風化鹽害速度快，鄉公所因緣際會結識嘉邑行善團，總計獲募款2100多萬元先後重建4座橋，第三、四座橋今通車，鄉公所宣布已通車的第三座新橋改名善堂橋，第四座無名橋命名善樑橋，感念嘉邑行善團造福芳苑鄉。

嘉邑行善團出錢出力，去年迄今幫芳苑鄉建造4座橋梁，今第三、四橋通車典禮地方士紳雲集，主持完彰化祭孔大典的縣長王惠美樸樸風塵趕到芳苑鄉，向嘉邑行善團理事長鄭秀玉及多名理監事說「彰化有你們真好」，偏鄉經費困窘，幸獲嘉邑行善團主動伸援，改善偏鄉民眾行的安全。

鄭秀玉表示，嘉邑行善團是團結合作的團隊，沒派系，一心一意為社會公益付出，這兩天花蓮縣光復鄉發生災難，嘉邑行善團很多團員到花蓮，因有團員無私奉獻及社會大眾愛心，才能成就一樁樁善行。

芳苑鄉長林保玲說，海風終年吹襲，芳苑鄉橋梁壞得特別快，嘉邑行善團理事長鄭秀玉聽說芳苑有危橋就主動召集理監事和團員募款協助重建，第一座文津橋今年元月完工通車，更名為善津橋，第二座海尾橋今年8月完工通車，更名為善尾橋，第三座橋漢寶中3橋和無名橋今完工通車，命名善堂橋、善樑橋，意寓社會善心凝聚並永續傳遞。

據了解，第一橋善津橋由嘉邑行善團捐助1042萬元，縣政府補助660萬元，鄉公所自籌70萬元，第二至四座的善尾、善堂、善梁3橋均由嘉邑行善團募款合計1500萬元新建，除此嘉邑行善團另捐300包修補路面的瀝青給芳苑鄉。

