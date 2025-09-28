影／白沙屯媽贊境南投許淑華求展神蹟 粉紅超跑開進縣府駐駕

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府，縣長許淑華（左）在大門口率員接駕祭拜。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府，縣長許淑華（左）在大門口率員接駕祭拜。記者賴香珊／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖昨起一連2天贊境南投市，沿途大批信眾參拜，今下午遶境抵達縣府，縣長許淑華在大門口率員接駕祭拜，「粉紅超跑」突率急行軍衝進府內，出府後短暫駐駕大門口，民眾搶拍。許透露，她有祈求邀媽祖進府內加持。

白沙屯媽祖進香過去都走海線縣市，從沒來過南投縣，但今年5月北返回鑾時，200年來首度進入南投名間鄉，還走山路衝上松柏嶺受天宮駐駕過夜，雙雙打破宗教紀錄；本月則應藍田書院之邀，贊境南投市，與松柏嶺兩大神明合境巡安。

而白沙屯媽祖昨起一連2天坐著「粉紅超跑」遶境南投市，名間松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女也護佑同行，形成「三神贊境」，沿途大批信眾參拜，盛況空前；媽祖鑾轎今下午抵達縣府，縣長許淑華在大門口率員祭拜接駕。

「媽祖媽祖我愛您！」縣府員工看見「粉紅超跑」靠近縣府時，眾人高呼口號歡迎，媽祖鑾轎一進入縣府前廣場，許淑華立刻持香上前接駕敬拜，之後「粉紅超跑」突率急行軍衝進縣府，許淑華立刻隨轎快步跟上，再率員工跪地虔誠祭拜。

隨後「粉紅超跑」又率急行軍衝出縣府，並在縣府大門口前短暫駐駕，許淑華再次率員工在府外跪地誠心上香祈求，拱天宮則致贈媽祖賜福牌匾、粉紅超跑模型、天上聖母贊境紅布條等紀念品，而媽祖駐駕時也吸引縣府員工及大批民眾搶拍。

縣長許淑華說，這次贊境是三媽出巡，三媽過去曾到南投市廟宇作客，但不是遶境，今天要到縣府令員工期待，當媽祖鑾轎到大門口時，「她有邀請媽祖進府內加持讓員工平安、施政順利」，也祈求保佑國慶焰火將湧入數十萬人能平安平順。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達縣府，「粉紅超跑」衝進府內加持，縣長許淑華率員工跪拜祈福。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達縣府，「粉紅超跑」衝進府內加持，縣長許淑華率員工跪拜祈福。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府，短暫駐駕在縣府大門口前，縣長許淑華率員工跪拜祈福。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府，短暫駐駕在縣府大門口前，縣長許淑華率員工跪拜祈福。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府，短暫駐駕在縣府大門口前，吸引大批民眾及縣府員工搶拍。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府，短暫駐駕在縣府大門口前，吸引大批民眾及縣府員工搶拍。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達縣府，縣長許淑華祈求媽祖進府內加持，「粉紅超跑」隨後衝入府內，許淑華跪拜祈福。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達縣府，縣長許淑華祈求媽祖進府內加持，「粉紅超跑」隨後衝入府內，許淑華跪拜祈福。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府。記者賴香珊／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖贊境南投市，今下午抵達南投縣政府。記者賴香珊／攝影

