彰化芳苑2橋年久失修 改建命名善堂橋、善樑橋啟用
彰化縣芳苑鄉漢寶中3橋及鄰近的無名橋年久失修，安全堪慮，芳苑鄉公所籌劃並由嘉邑行善團捐助，將2座橋梁全面改建，分別命名為善堂橋與善樑橋啟用。
芳苑鄉公所今天舉行通車謝土典禮，彰化縣長王惠美、中國國民黨籍立法委員謝衣鳯、芳苑鄉長林保玲、嘉邑行善團理事長鄭秀玉等人與會。
芳苑鄉公所表示，位於漢寶村的漢寶中3橋與無名橋年久失修，尤其漢寶中3橋已有50年歷史，為漢寶村聯絡台17線重要道路，也是當地居民出入、農作運輸及緊急救援樞紐，其主梁底部混凝土破損嚴重、鋼筋外露鏽蝕斷裂，結構安全堪慮。
鄉長林保玲說，感謝嘉邑行善團捐資近新台幣500萬元及志工熱心參與，這2座橋不僅能連結不同地域，更是凝聚善心、促進偏鄉發展、照亮偏鄉的祝福。
公所表示，為對愛心義舉表達謝意，漢寶中3橋更名為善堂橋、無名橋命名為善樑橋，象徵社會善念的凝聚與永續傳遞。
