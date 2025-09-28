日月潭公開水域游泳錦標賽展開

照片取自南投縣政府

2025年第11屆「日月潭公開水域游泳錦標賽」9月27日在日月潭盛大舉行。今年計有競賽菁英組48位男女頂尖國手參加，競賽分齡組有403位參加，泳渡挑戰組有3,048人參加，其中外藉人士有14國58人。競賽組成績主要將作為中華泳協選拔國手參加亞洲盃、世界馬拉松游泳賽，及亞奧運會代表隊選手參賽選拔依據。許淑華縣長上任後積極爭取辦理國際體育賽事，縣府攜手中華民國游泳協會持續爭取申辦國際游泳等錦標賽在日月潭舉辦，提升南投在國際體壇的能見度。

南投縣府教育處表示，日月潭公開水域游泳錦標賽自2014年創辦，源自於「日月潭國際萬人泳渡」活動。由於泳渡參與人數龐大，部分泳客建議規劃不同水道，南投縣政府遂與中華民國游泳協會及南投縣體育會游泳委員會研議，正式創辦公開水域游泳錦標賽，並訂定參賽資格門檻：選手須在2小時30分鐘內完成全程，並檢附游泳成績證明，凸顯競技精神。首屆僅有800人參加，但隨著活動知名度逐年提升，今年參賽人數已達3,500人，成為全台公開水域競賽的重要舞台，也是萬人泳渡系列活動的重要亮點。

教育處指出，今年第11屆賽事共有58位外籍泳士報名，展現日月潭賽事的國際影響力。競賽菁英組的成績，更將作為中華泳協選拔亞洲盃、世界馬拉松游泳賽及亞奧運代表隊的依據。許淑華縣長表示，縣府將持續爭取更多國際體育賽事落腳南投，推動「運動觀光」與「健康宜居」的城市願景，讓世界看見台灣。

今年大會首度提供「個人識別吊卡」服務，泳客可別在魚雷浮標上，不僅能提升遺失物品尋獲率，也能作為珍貴紀念。同時，象徵邵族守護精神的「貓頭鷹」被設計為本屆賽事吉祥物，適逢邵族過年，更為賽事增添祝福與文化意涵。

聚傳媒