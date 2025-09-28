快訊

擁有5戶以上「囤房大戶」大揭露！ 新北市全台最多

影／大陸2科研船出現我北部海域 海巡出動2艦2艇併航驅離

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

日月潭公開水域游泳錦標賽展開

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

2025年第11屆「日月潭公開水域游泳錦標賽」9月27日在日月潭盛大舉行。今年計有競賽菁英組48位男女頂尖國手參加，競賽分齡組有403位參加，泳渡挑戰組有3,048人參加，其中外藉人士有14國58人。競賽組成績主要將作為中華泳協選拔國手參加亞洲盃、世界馬拉松游泳賽，及亞奧運會代表隊選手參賽選拔依據。許淑華縣長上任後積極爭取辦理國際體育賽事，縣府攜手中華民國游泳協會持續爭取申辦國際游泳等錦標賽在日月潭舉辦，提升南投在國際體壇的能見度。

南投縣府教育處表示，日月潭公開水域游泳錦標賽自2014年創辦，源自於「日月潭國際萬人泳渡」活動。由於泳渡參與人數龐大，部分泳客建議規劃不同水道，南投縣政府遂與中華民國游泳協會及南投縣體育會游泳委員會研議，正式創辦公開水域游泳錦標賽，並訂定參賽資格門檻：選手須在2小時30分鐘內完成全程，並檢附游泳成績證明，凸顯競技精神。首屆僅有800人參加，但隨著活動知名度逐年提升，今年參賽人數已達3,500人，成為全台公開水域競賽的重要舞台，也是萬人泳渡系列活動的重要亮點。

教育處指出，今年第11屆賽事共有58位外籍泳士報名，展現日月潭賽事的國際影響力。競賽菁英組的成績，更將作為中華泳協選拔亞洲盃、世界馬拉松游泳賽及亞奧運代表隊的依據。許淑華縣長表示，縣府將持續爭取更多國際體育賽事落腳南投，推動「運動觀光」與「健康宜居」的城市願景，讓世界看見台灣。

今年大會首度提供「個人識別吊卡」服務，泳客可別在魚雷浮標上，不僅能提升遺失物品尋獲率，也能作為珍貴紀念。同時，象徵邵族守護精神的「貓頭鷹」被設計為本屆賽事吉祥物，適逢邵族過年，更為賽事增添祝福與文化意涵。

聚傳媒

南投縣 日月潭 馬拉松

延伸閱讀

影／日月潭萬人泳渡今登場 馬英九第12次參賽

影／今12度挑戰泳渡日月潭 超齡唯二...馬英九下水前坦承1件事

游泳／扛起推廣馬拉松游泳的重任 卓承齊11月自辦比賽不喊苦

南投日月潭「國際萬人泳渡嘉年華」即將開跑，8大日月潭週邊美食也不可錯過！

相關新聞

影／白沙屯媽贊境南投許淑華求展神蹟 粉紅超跑開進縣府駐駕

苗栗白沙屯拱天宮媽祖昨起一連2天贊境南投市，沿途大批信眾參拜，今下午遶境抵達縣府，縣長許淑華在大門口率員接駕祭拜，「粉紅...

彰化兩大宮廟合作送普度愛心物資 王惠美：行善獲兩媽祖保佑

彰化縣台灣護聖宮與北斗奠安宮首次攜手配送愛心物資，今分送北斗鎮250名中低收入戶，地主奠安宮召集志工團隊炒麵、製作冰品，...

新光三越台中店1電梯地板破損 民代籲用最嚴標準檢測

新光三越台中店昨恢復營業，市議員陳俞融今卻指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發民眾安全疑慮。台中市政府都發局研判是昨...

自行車道石岡旅客服務中心如廢墟？中市觀旅局：將再委外

台中市東豐綠廊自行車道石岡旅客服務中心去年6月底委外經營，業者上周與市府終止契約，有遊客今天到石岡旅客服務中心發現內部空...

教師節天空霧朦朦呈「橘色提醒」 彰化縣環保局要求中火降載

受環境風場偏東風造成大氣擴散不佳影響，中部以北今天教師節的天空霧朦朦，上空品普遍不佳， 出現「橘色提醒」等級，彰化縣環保...

台中祭孔典禮上千民眾觀禮 古禮中八佾舞有新氣象

台中市孔廟上午舉行教師節祭孔大典，由副市長黃國榮擔任正獻官，並依古禮完成瘞毛血、迎神、八佾舞及三獻禮等34道儀節。孔廟一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。