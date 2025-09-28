彰化兩大宮廟合作送普度愛心物資 王惠美：行善獲兩媽祖保佑

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮董事長陳在與鹿港護聖宮教育基金會主任委員陳柏村等人，共同開啟40呎貨櫃。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮董事長陳在與鹿港護聖宮教育基金會主任委員陳柏村等人，共同開啟40呎貨櫃。記者簡慧珍／攝影

彰化縣台灣護聖宮與北斗奠安宮首次攜手配送愛心物資，今分送北斗鎮250名中低收入戶，地主奠安宮召集志工團隊炒麵、製作冰品，北斗鎮農會煮水餃，招待弱勢民眾「呷免驚」，盲人福利協進會免費按摩，6名美髮師到場義剪，愛心活動熱鬧滾滾。

台灣玻璃廟鹿港護聖宮2020年起集結地方宮廟中元普度物資，用40呎貨櫃載運到各鄉鎮市發送弱勢民眾，今到奠安宮舉辦第廿場，也是今年第三場的愛心物資配送行動，奠安宮申請封街在廣場前搭舞台、宮後街擺攤分送現做食品，場面盛大。

縣長王惠美趕到，先向北斗奠安媽上香祈福，再登上護聖宮玻璃媽祖行動車參拜媽祖。王惠美致詞表示，感謝護聖宮與奠安宮集結愛心關懷弱勢，她相信行善能得到媽祖庇佑，參與今天善事的人一次得到奠安宮及護聖宮兩尊媽祖保庇，一定福氣滿滿、事事順心如意。

陳在說，奠安宮人員打一通電話，董監事、志工團隊都來幫忙今活動，北斗鎮農會也贊助水餃「呷通海」，還有盲人福利協進會、美髮師為弱勢民眾服務，眾人支持讓今愛心配送物資行動圓滿，他感謝奠安媽保佑及大家奉獻愛心。

愛心物資貨櫃的門由陳在、護聖宮主任委員陳柏村，及北斗鎮長顏宏霖、永靖鄉長魏碩衛等人共同拉開，奠安宮志工以接龍方式搬出物資箱，中低收入民眾在廣場東側排隊等待領取，奠安宮秘書長吳季冰指揮志工作業流程，維持領取秩序。

「我從奠安宮後面走過來，看見奠安宮宮廟宏偉，沿路聞到香味。」台灣護聖宮董事長林肇睢說他遲到了，但走進奠安宮看見愛心物資配送活動，整條街（宮後街）都是攤位，讓大家能吃到在地美食，可見奠安宮董事長陳在與董監事辦理今活動盡心盡力，對地方的經營相當成功，而他必須說參加今天活動的人既有智慧又得到快樂，因為行善就是智慧，助人就是快樂。

奠安宮董事長陳在頒贈感謝狀給林肇睢，謝謝他照顧北斗鎮弱勢民眾，隨後進行宮廟交流。縣議員李俊諭負責愛心義賣攤位，忙前忙後，永靖鄉長魏碩衛前來見習。護聖宮人員表示，每年配送4至5次，今年已到埤頭、溪州分送愛心物資，北斗之後還會舉辦一場。

彰化縣北斗鎮農會贊助高麗菜水餃，招待民眾吃到飽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮董事長陳在（左）頒贈感謝狀給鹿港護聖宮董事長林肇睢。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美趕到北斗奠安宮上香。記者簡慧珍／攝影
