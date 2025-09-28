彰化兩大宮廟合作送普度愛心物資 王惠美：行善獲兩媽祖保佑

彰化縣台灣護聖宮與北斗奠安宮首次攜手配送愛心物資，今分送北斗鎮250名中低收入戶，地主奠安宮召集志工團隊炒麵、製作冰品，北斗鎮農會煮水餃，招待弱勢民眾「呷免驚」，盲人福利協進會免費按摩，6名美髮師到場義剪，愛心活動熱鬧滾滾。

台灣玻璃廟鹿港護聖宮2020年起集結地方宮廟中元普度物資，用40呎貨櫃載運到各鄉鎮市發送弱勢民眾，今到奠安宮舉辦第廿場，也是今年第三場的愛心物資配送行動，奠安宮申請封街在廣場前搭舞台、宮後街擺攤分送現做食品，場面盛大。

縣長王惠美趕到，先向北斗奠安媽上香祈福，再登上護聖宮玻璃媽祖行動車參拜媽祖。王惠美致詞表示，感謝護聖宮與奠安宮集結愛心關懷弱勢，她相信行善能得到媽祖庇佑，參與今天善事的人一次得到奠安宮及護聖宮兩尊媽祖保庇，一定福氣滿滿、事事順心如意。

陳在說，奠安宮人員打一通電話，董監事、志工團隊都來幫忙今活動，北斗鎮農會也贊助水餃「呷通海」，還有盲人福利協進會、美髮師為弱勢民眾服務，眾人支持讓今愛心配送物資行動圓滿，他感謝奠安媽保佑及大家奉獻愛心。

愛心物資貨櫃的門由陳在、護聖宮主任委員陳柏村，及北斗鎮長顏宏霖、永靖鄉長魏碩衛等人共同拉開，奠安宮志工以接龍方式搬出物資箱，中低收入民眾在廣場東側排隊等待領取，奠安宮秘書長吳季冰指揮志工作業流程，維持領取秩序。

「我從奠安宮後面走過來，看見奠安宮宮廟宏偉，沿路聞到香味。」台灣護聖宮董事長林肇睢說他遲到了，但走進奠安宮看見愛心物資配送活動，整條街（宮後街）都是攤位，讓大家能吃到在地美食，可見奠安宮董事長陳在與董監事辦理今活動盡心盡力，對地方的經營相當成功，而他必須說參加今天活動的人既有智慧又得到快樂，因為行善就是智慧，助人就是快樂。