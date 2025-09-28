快訊

擁有5戶以上「囤房大戶」大揭露！ 新北市全台最多

影／大陸2科研船出現我北部海域 海巡出動2艦2艇併航驅離

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

新光三越台中店1電梯地板破損 民代籲用最嚴標準檢測

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越台中店G區一部電梯地板面材破損，目前石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。圖／台中市政府提供
新光三越台中店G區一部電梯地板面材破損，目前石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。圖／台中市政府提供

新光三越台中店昨恢復營業，市議員陳俞融今卻指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發民眾安全疑慮。台中市政府都發局研判是昨天復業因人潮湧入、大量使用及重物加壓，才導致局部損壞，並無涉安全，已立即要求百貨公司暫停使用，並由專業技師維修，確認安全無虞後才能重新開放。

陳俞融今前往了解，現場看到地板破裂的電梯已暫時停止使用。她呼籲市府和新光三越應用最嚴格的標準檢測，以維客人安全。

都發局長李正偉說，新光三越台中店有21部電梯，包含客梯16台與貨梯5台，先前均已完成專業技師、第三方及第四方公正單位勘驗合格。此次發現破損的是G區一部電梯地板面材，初步研判可能因昨日期間人潮湧入、大量使用及重物加壓，導致局部損壞。雖不涉及電梯系統安全，但為維護公共安全，已要求百貨公司立即修復並暫停使用。

他說，目前電梯車廂內地板石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。新光三越雖已依規完成各項法定程序，並針對館內電力、消防、廚房、弱電、天然氣、給排水等六大系統，以及高低壓設備、排油煙設備、天然氣安全偵測、電扶梯等設施進行全面檢測與優化，但在復業初期高負載營運期間，仍應加強各樓層與電梯的巡檢，若有短期使用造成損壞，必須立即修復並落實安全措施。

李正偉說，將持續監督業者落實安全管理，並呼籲民眾如發現設施異常，可立即通報，市府會第一時間督促改善，共同維護公共安全。

電梯

延伸閱讀

台中新光三越電梯內地板磁磚依舊破裂？ 都發局：待調查釐清

台中新光三越復業受關注 市府：待書面資料補齊

台中新光三越明天能不能開幕？市府：希望業者法定時間內補件

台中市「普發5萬」財政委員會吵翻天 議員拍桌互槓、爭論近1小時

相關新聞

新光三越台中店1電梯地板破損 民代籲用最嚴標準檢測

新光三越台中店昨恢復營業，市議員陳俞融今卻指出，G區一部電梯地板石材出現破損，引發民眾安全疑慮。台中市政府都發局研判是昨...

影／白沙屯媽贊境南投許淑華求展神蹟 粉紅超跑開進縣府駐駕

苗栗白沙屯拱天宮媽祖昨起一連2天贊境南投市，沿途大批信眾參拜，今下午遶境抵達縣府，縣長許淑華在大門口率員接駕祭拜，「粉紅...

自行車道石岡旅客服務中心如廢墟？中市觀旅局：將再委外

台中市東豐綠廊自行車道石岡旅客服務中心去年6月底委外經營，業者上周與市府終止契約，有遊客今天到石岡旅客服務中心發現內部空...

彰化兩大宮廟合作送普度愛心物資 王惠美：行善獲兩媽祖保佑

彰化縣台灣護聖宮與北斗奠安宮首次攜手配送愛心物資，今分送北斗鎮250名中低收入戶，地主奠安宮召集志工團隊炒麵、製作冰品，...

教師節天空霧朦朦呈「橘色提醒」 彰化縣環保局要求中火降載

受環境風場偏東風造成大氣擴散不佳影響，中部以北今天教師節的天空霧朦朦，上空品普遍不佳， 出現「橘色提醒」等級，彰化縣環保...

台中祭孔典禮上千民眾觀禮 古禮中八佾舞有新氣象

台中市孔廟上午舉行教師節祭孔大典，由副市長黃國榮擔任正獻官，並依古禮完成瘞毛血、迎神、八佾舞及三獻禮等34道儀節。孔廟一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。