連假第2天台中百貨停車場客滿 警方2度啟動斷流

中央社／ 台中28日電

台中新光三越百貨27日復業，適逢連假，警方對七期百貨商圈祭出「禁排令」管制。今天因百貨公司停車場客滿，二度啟動「斷流」措施，禁止車輛進入市政北七路。

今天是教師節連假第2天，台中七期百貨商圈湧現逛街人潮。台中市第六警分局表示，中午12時30分及下午2時15分左右，新光三越和大遠百的地下停車場都已客滿，因此二度啟動「斷流」措施。

警方封閉市政北七路、惠中路口，車輛僅能直行惠中路，禁止進入市政北七路，避免出現排隊車潮，影響正常車流。

警方表示，後續透過即時遠端監控設備，等到惠中路和台灣大道不再有排隊的車陣，百貨公司地下停車場出現一定數量的停車空位後，才解除斷流措施，呼籲民眾多搭乘公車、捷運等大眾運輸工具。

