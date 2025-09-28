快訊

教師節天空霧朦朦呈「橘色提醒」 彰化縣環保局要求中火降載

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣的四個空氣品質測站中，線西、彰化及二林等三個測站都達「橘色提醒」等級，空品不良，彰化市的天空霧朦朦。記者劉明岩／攝影
受環境風場偏東風造成大氣擴散不佳影響，中部以北今天教師節的天空霧朦朦，上空品普遍不佳， 出現「橘色提醒」等級，彰化縣環保局立即啟動緊急應變機制，要求台中火力發電廠及麥寮電廠降載2750MW，減緩空氣品質惡化，並提醒民眾減少戶外劇烈活動，做好自身健康防護。

彰化縣環保局指出， 今天的環境風場為偏東風至東南風，桃園至中部地區可能出現背風渦旋致局部地區汙染物濃度上升，西半部汙染物稍易累積，彰化縣的四個測站中，線西、彰化及二林等三個測站都達「橘色提醒」等級，空品不良。

彰化縣環保局表示，已立即啟動緊急應變機制，通知縣內48家公私場所執行空汙自主管理，以及通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空汙防制，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高汙染車輛，在重要路口車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，已降載2750MW（含歲檢修），減緩中部空氣品質惡化。

環保局並請民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健，並隨時留意環境部空氣品質監測網(https://airtw.moenv.gov.tw/)或環境即時通APP空氣品質資訊。

