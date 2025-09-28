聽新聞
0:00 / 0:00
台中祭孔典禮上千民眾觀禮 古禮中八佾舞有新氣象
台中市孔廟上午舉行教師節祭孔大典，由副市長黃國榮擔任正獻官，並依古禮完成瘞毛血、迎神、八佾舞及三獻禮等34道儀節。孔廟一早即湧入上千民眾觀禮，感受傳統禮儀的莊嚴與美感。黃國榮說，祭孔不僅是儀式，更是尊師重道文化的傳承，感謝市府各機關學校投入心力籌辦，展現人文美學與禮儀層次。
今天是至聖先師孔子誕辰2575周年，孔廟一早即湧入上千民眾觀禮，典禮在晉鼓與鏞鐘合擊聲中揭幕，晨光灑落牌樓與大成殿前，禮生依節奏就位；64名佾生身著古禮服，手持羽翮與竹籥，隨樂踏出整齊步伐，舞出方正舞姿，表達對孔子的敬意。
獻官伴隨「咸和之曲」、「寧和之曲」等古樂，依序完成啓扉、瘞毛血、迎神、進饌、上香、三獻禮、送神、望燎等34道儀程；最後由正獻官黃國榮接受飲福受胙等古禮後送神、闔扉，祭典莊嚴典雅。
黃國榮說，孔子思想對文化與當代文明影響深遠，特別在教育、政治與德行修養上意義重大。台中市孔廟祭孔大典全程依循明代禮制進行，今年八佾舞首度邀請「崇正基金會佾舞團隊」演出，該團為市府與基金會合作推動「祭孔佾舞種子教師培訓班」所培育的首批師傳者，首次率團登場，不僅帶來新氣象，也讓古代宮廷樂舞持續發揚。
民政局長吳世瑋說，典禮全程搭配國語、英語及日語翻譯，讓國內外人士均能體驗歷史與教育意義深遠的儀典。
今日典禮，除了黃國榮擔任正獻官，吳世瑋擔任糾儀官，分獻官則由捷運工程局長蘇瑞文、運動局長游志祥、地政局長曾國鈞、新聞局長欒治誼、人事處長陳月春、衛生局長曾梓展、地方稅務局長沈政安、警察局副局長陳宗能擔任；另各區區長、石岡區、南屯區及太平區等高職、國民中小學校長及孔氏宗親擔任陪祭官，均著長袍禮服進行祭典儀式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言