影／馬英九12度成功泳渡日月潭...比去年快10分鐘 上岸樂嗆1句話

日月潭萬人泳渡今登場，吸引近2.5萬人參加，前總統馬英九也12度挑戰，他下水前坦言，「我也會變老，游泳速度也會變慢」，但今年成績2小時43分，比去年快10分鐘，他雖認為游太慢了，但還是開心地對媒體記者說，「你要搞清楚，我今年已75歲了。」

年滿75歲馬英九今年原本因為已超過泳渡年齡上限75歲，恐無法參加，但經他向縣長許淑華爭取友善高齡，經評估，縣府也鼓勵銀髮族運動，今年開放75至79歲長者專案申請參與，他得以圓夢下水，這也是他第12次挑戰泳渡日月潭。

馬英九今在隨扈陪同下挑戰全程3公里的長泳，而他最佳成績曾游出1小時37分，2020年記錄為2小時3分，去年則游出2小時53分，成績連年下滑，他今天下水前也坦言，「我也會變老，游泳速度也會變慢」，但仍盼能成功泳渡日月潭。

而他今天約在上午8時30分從朝霧碼頭下水，約在上午11時13分才抵達伊達邵碼頭，以2小時43分成績完賽，成功達標，還比去年快了10分鐘；但他上岸時狀態不錯，還擺出各種姿勢，但今年未接受頒贈完賽證明，直接返回船隻。