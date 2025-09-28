史上最大台灣設計展國慶彰化開展 17天展期接駁及停車資訊看過來

2025台灣設計展在彰化，展期從10月10日至10月26日共計17天，並定10月5日、6日率先開放鹿港展區試營運，供民眾搶先看。為方便參觀民眾，彰化縣政府在三大展區共規劃9條接駁路線，並公布周邊收費停車場及假日免費大型路外停車場資訊。

2025台灣設計展是由彰化政府與台灣設計研究院共同主辦，涵蓋彰化市、鹿港鎮、田尾公路花園及彰化國際展覽中心所屬的彰南展區等三大主要展區，縣府表示，這是台灣設計展自2003年以來規模最大、範圍最廣的一次盛會。

彰化縣政府表示，為期17天的2025台灣設計展，周日至周四各展館開放至晚上6點，周五及 周六延長開放至晚上8點，由於各展區主題豐富多元，展期涵蓋三個周末及兩個連續假期，建議民眾分日、分區參觀，好掌握展覽精華，主要展區周邊還將同步舉辦市集、表演和裝置藝術等豐富活動，寓教於樂，歡迎全國民眾踴躍參與。

為方便民眾參觀，彰化縣政府共規劃9條接駁路線，平日及例假日常態運行的4條路線包括彰化市環線、彰化鹿港線、鹿港巡迴線及田中田尾線，分別連接彰北展區、彰南展區及彰化、鹿港市區；假日加開5條路線，包括彰濱接駁線、鹿東接駁線、彰化田尾田中線、鹿港田尾田中線以及高鐵台化線。

其中，彰濱接駁線、鹿東接駁線和高鐵台化線提供假日免費路外停車及高鐵台中站直達彰化展區的接駁；彰化田尾田中線與鹿港田尾田中線則串聯彰北及彰南展區，方便展區間移動。開展期間，縣府也配合臺鐵與高鐵公司機動增開班次，提升人潮疏運效率，鼓勵民眾多利用大眾運輸及展區接駁車前往參觀。

停車方面，除提供各展區周邊收費停車場資訊外，假日特別規劃免費大型路外停車場，包括彰化展區的台化停車場；鹿港展區的鹿東停車場、鹿江國際中小學、鹿港文小五停車場及台灣玻璃館。

縣府建議民眾自行開車前往展區時，彰化區域平日可停放扇形車庫停車場，假日則可利用台化停車場；鹿港區則平日可使用鹿港文小五停車場，假日建議停靠台灣玻璃館或鹿東停車場；彰南展區平假日皆可停靠怡心園停車場及彰化國際展覽中心後方停車場，再步行或搭乘接駁車前往。

此外，縣府整合展區周邊多條公車路線，並在各主要展區設置臨時公共自行車站點，租借前請先下載 MOOVO 公共自行車 APP 或至官網註冊會員後使用，享受便捷的短途交通。