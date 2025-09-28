台中店昨復業...搭電梯磁磚破裂傳聲響 新光三越：立即更換

蟬聯14年百貨店王的新光三越台中店因氣爆停業226天後，昨重新營業，適逢教師節連假首日，人潮不斷湧入，比過去假日多2成。不過有民眾發現在先前事故受損的電梯內，地板磁磚破裂不堪，甚至有顧客踏入電梯時傳出碎裂聲響，有安全疑慮。新光三越指出，將立即更換。

民進黨市議員陳俞融指出，民眾反映先前事故受損的電梯內，地板磁磚殘破，踏入還會傳出聲響。她說，「顧客安全不容忽視，新光三越是否真的準備好迎接市民？這不只是營業形象問題，更是公共安全的基本責任」。

陳俞融說，今年初新光氣爆事件，社會各界要求最嚴格的安全把關，如今開幕後載客電梯仍破損，顯示市府在安全審查上草率放行。她嚴正呼籲市府立即要求新光三越將電梯全面檢修，否則只會讓市民質疑，市府是否將人民安危當兒戲。

陳俞融呼籲市府與業者應以最高標準自我要求，落實檢修與安全管理，切勿為了趕進度或營收而忽略風險，否則市民的信任將逐漸流失。都發局長李正偉表示，新光三越台中店共電梯21部電梯，包括客梯16部，貨梯5部，經查為G區一電梯地板面材，可能因大量消費者湧入使用，加上買賣商品重物加壓，導致地板面材局部損壞，已要求新光三越百貨立即修復，修復期間暫不提供顧客使用，確認安全無虞，才可開放使用。

李正偉強調，將再要求新光三越台中店，應再全面加強各樓層消費空間和電梯等定期巡檢，若有因大量短期使用損壞，應依規立即修復，並作好各項安全措施，以確實維護公共和消費安全。