台灣設計展規劃9條接駁路線 鹿港展區搶先試營運

2025台灣設計展將於10月10日展開，彰化縣政府今天表示，鹿港展區率先於10月5日、6日試營運，開放搶先看，正式展期規劃9條接駁路線，串聯3大展區。

台灣設計展今年在彰化縣舉辦，以彰化市、鹿港鎮、彰南（田尾鄉田尾公路花園、田中鎮彰化國際展覽中心）為3大主要展區。

彰化縣政府今天發布新聞稿，10月5日、6日將率先開放鹿港展區試營運搶先看；正式展期則從10月10日至10月26日共17天，週日至週四各展館開放至下午6時，週五及週六延長開放至晚間8時。

縣府表示，這次展覽各展區主題多元，且展期涵蓋3個週末及2個連續假期，建議民眾分日分區參觀；開展期間，主要展區周邊將有市集、表演和裝置藝術等活動。

為便利民眾參觀，彰化縣政府規劃9條接駁路線，平日及例假日常態運行有4條路線，包括彰化市環線、彰化鹿港線、鹿港巡迴線及田中田尾線，分別連接彰北展區、彰南展區及彰化、鹿港市區。

假日將加開5條路線，包括彰濱接駁線、鹿東接駁線、彰化田尾田中線、鹿港田尾田中線以及高鐵台化線。其中，彰濱接駁線、鹿東接駁線和高鐵台化線提供假日免費路外停車及高鐵台中站直達彰化展區的接駁；彰化田尾田中線與鹿港田尾田中線則串聯彰北及彰南展區，方便展區間移動。

縣府也預計在開展期間配合台鐵、高鐵機動增開接駁班次，提升人潮疏運效率，鼓勵民眾多利用大眾運輸及展區接駁車參觀。

此外，縣府於假日規劃免費大型路外停車場，包括彰化展區台化停車場及鹿港展區鹿東停車場、鹿江國際中小學、鹿港文小五停車場、台灣玻璃館。

縣府表示，各主要展區會設置臨時公共自行車站點，租借前先下載MOOVO公共自行車APP或至官網註冊會員後使用。民眾可參考2025台灣設計展交通資訊網頁https://tinyurl.com/4ba68mzu。