影／日月潭萬人泳渡今登場 馬英九第12次參賽

一年一度的南投縣日月潭萬人泳渡今天登場，今年由於可以專案申請，首次開放75至79歲長者參與，前總統馬英九透過專案申請，第12度下水挑戰。今年共有10位高齡泳者提出申請、僅2位合格獲准，包括前總統馬英九以及一名76歲長者。

日月潭萬人泳渡從1983年開辦，至今已經有43年的歷史，是全台規模最大的公開水域的泳渡活動，獲得國際游泳總會認證為長泳場域。馬英九去年活動規定的年齡上限後，頻頻爭取可以開放友善高齡泳客，南投縣政府與主辦單位評估後，今年首度將參加年齡上限自75歲放寬至79歲，並規劃「專案申請」制度，高齡者須檢附健康體檢文件，並由具救生員資格者全程陪游，今年共有10位高齡泳者提出申請、僅馬英九在內的2位民眾合格獲准。