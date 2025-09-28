聽新聞
影／日月潭萬人泳渡今登場 馬英九第12次參賽
一年一度的南投縣日月潭萬人泳渡今天登場，今年由於可以專案申請，首次開放75至79歲長者參與，前總統馬英九透過專案申請，第12度下水挑戰。今年共有10位高齡泳者提出申請、僅2位合格獲准，包括前總統馬英九以及一名76歲長者。
日月潭萬人泳渡從1983年開辦，至今已經有43年的歷史，是全台規模最大的公開水域的泳渡活動，獲得國際游泳總會認證為長泳場域。馬英九去年活動規定的年齡上限後，頻頻爭取可以開放友善高齡泳客，南投縣政府與主辦單位評估後，今年首度將參加年齡上限自75歲放寬至79歲，並規劃「專案申請」制度，高齡者須檢附健康體檢文件，並由具救生員資格者全程陪游，今年共有10位高齡泳者提出申請、僅馬英九在內的2位民眾合格獲准。
這次活動吸引2萬4736名泳者報名參加，其中身心障礙泳士有130人，還有來自35個國家、地區共361位國際泳士。由於這次活動正值教師節連續假期，日月潭湧入超過5萬名民眾，帶動大量商機。原本暑假受到氣候的影響旅宿業經營慘淡，但是入秋後的花火節、泳渡等活動串連後，訂房狀況扭轉，如今熱門時段已一房難求。
