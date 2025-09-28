聽新聞
0:00 / 0:00
玩愛情飛鏢、密室逃脫 中市府助單身男女搭上友誼的橋梁
台中市政府民政局與北屯區戶政事務所昨舉辦單身聯誼活動，有39位單身男女參加，體驗浪漫午宴、趣味飛鏢遊戲，以及刺激的真人密室逃脫，在笑聲中搭上友誼的橋梁。
民政局長吳世瑋說，現代人工作繁忙、無暇擴大社交圈，市府今年和各地的戶政事務所精心策畫25場主題式聯誼活動，並結合地方特色、創意體驗與團體互動等多元設計，讓單身民眾能在輕鬆自然的氛圍中邂逅美好愛情。
截至目前已舉辦18場活動，為290對有緣人配對，平均配對率逾8成3，期許他們未來能持續培養感情，最終攜手步入禮堂，民政局還會加碼致贈禮金和禮品，與市民朋友分享幸福佳音。
北屯區戶政事務所主任陳玉菁說，此次聯誼活動在充滿峇里島風情的美式餐廳揭開序幕，大家在溫暖的燈光與悠閒的氛圍中卸下拘謹，輕鬆交流，「愛情飛鏢」遊戲更巧妙打破陌生隔閡，讓參加者笑聲中逐漸拉近彼此距離。
午後大家結伴玩充滿挑戰的「真人密室逃脫」，在限時合作下搜尋線索、破解謎題，創造更多交流契機，讓大家留下深刻而美好的回憶，也為後續發展鋪墊甜蜜契機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言