玩愛情飛鏢、密室逃脫 中市府助單身男女搭上友誼的橋梁

台中市政府民政局與北屯區戶政事務所昨舉辦單身聯誼活動，有39位單身男女參加，體驗浪漫午宴、趣味飛鏢遊戲，以及刺激的真人密室逃脫，在笑聲中搭上友誼的橋梁。

民政局長吳世瑋說，現代人工作繁忙、無暇擴大社交圈，市府今年和各地的戶政事務所精心策畫25場主題式聯誼活動，並結合地方特色、創意體驗與團體互動等多元設計，讓單身民眾能在輕鬆自然的氛圍中邂逅美好愛情。

截至目前已舉辦18場活動，為290對有緣人配對，平均配對率逾8成3，期許他們未來能持續培養感情，最終攜手步入禮堂，民政局還會加碼致贈禮金和禮品，與市民朋友分享幸福佳音。

北屯區戶政事務所主任陳玉菁說，此次聯誼活動在充滿峇里島風情的美式餐廳揭開序幕，大家在溫暖的燈光與悠閒的氛圍中卸下拘謹，輕鬆交流，「愛情飛鏢」遊戲更巧妙打破陌生隔閡，讓參加者笑聲中逐漸拉近彼此距離。