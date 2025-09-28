快訊

身陷債務泥淖難脫身…昔日華人首富王健林 被限制高消費

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

國慶晚會在台中、焰火在南投 白天順遊茶博並可一起搖滾台中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中爵士音樂節將於10月17日至10月26日在市民廣場登場，免費入場。圖／台中市府提供
台中爵士音樂節將於10月17日至10月26日在市民廣場登場，免費入場。圖／台中市府提供

今年國慶晚會在台中市圓滿戶外劇場登場，國慶焰火則移師南投夜空綻放。台中、南投同步舉辦「搖滾台中」與「南投世界茶業博覽會」，中投藉由雙城合作，民眾可白天逛茶博，晚上看焰火，在中台灣住一晚，繼續體驗節奏強烈的搖滾音樂，感受節慶氛圍與在地風情。

深受年輕人喜愛的最大城市音樂節「搖滾台中」，將於10月11日及10月12日在文心森林公園與圓滿戶外劇場「免費入場」，延續歷年熱潮，今年設置4個舞台，共超過50組樂團輪番演出，除邀請金曲歌王HUSH、美秀集團、老王樂隊等高人氣樂團登台，也再度與日本富士搖滾音樂祭合作「ROOKIE A GO-GO Stage」，屆時包含HOME、ANORAK!、SATOH、眞名子新等多組日本新銳樂團將來台一同搖滾。

緊接登場的是廣受大眾喜愛的「台中爵士音樂節」，邀請來自全球15國的爵士樂手齊聚演出，活動將於10月17日至10月26日在市民廣場登場，同樣免費入場。

今年國慶焰火也正值「2025南投世界茶業博覽會」期間，茶博於10月4日至10月12日在中興新村登場。茶博規劃25個主題展館、超過300個攤位，還有多個大型特區及表演，包括民歌及流行音樂的一心二夜演唱會、千人茶宴、千人茶會、千人擂茶、馬拉桑野餐、千人手搖飲等。茶博會現場將於10月10日當天自下午5點到晚上9點50分同步轉播國慶焰火活動。

另「南投溫泉季」更推出三大溫泉區主題活動，「埔里溫泉季」活動已於9月6日揭幕，接著「玉山戀‧東埔情」東埔溫泉季活動將於10月18日開始，不只能觀賞布農族「祈禱小米豐收歌」八部合音表演，活動當晚在東埔溫泉街擺設烤大豬、小米酒等美食饗宴，與夜間浴衣火把踩街限定活動；「北港溪溫泉嘉年華」則於11月1日在泰雅渡假村舉行，活動當日免門票入場，也安排熱門樂團、舞蹈表演，現場有在地農特產、咖啡提供民眾品嘗。

2025南投世界茶業博覽會10月4日至10月12日在中興新村登場，規劃25個主題展館、超過300個攤位，還有多個大型特區及表演。圖／台中市府提供
2025南投世界茶業博覽會10月4日至10月12日在中興新村登場，規劃25個主題展館、超過300個攤位，還有多個大型特區及表演。圖／台中市府提供

