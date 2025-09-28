影／回家鄉照顧長輩 員榮醫療體系中醫部主任林親怡潭子開診所

員榮醫療體系中醫部主任林親怡為就近照顧台中家鄉長輩親友和同學健康，回到台中市潭子區開其澤中醫診所，今天開幕，台中市議員蕭隆澤等在地人也到場感謝診所創辦人林親怡服務家鄉，林親怡說，她常聽到長輩和同學提到身體病痛問題，率年輕團隊返鄉服務，讓在地人可就近獲得醫療照顧。

位於台中市潭子區圓通南路的其澤中醫診所今天舉行開幕揭牌儀式，在潭子土生土長的林親怡醫師創辦其澤中醫診所，她說想返鄉照顧親友長輩及同窗，「其澤」之名及診所位置，都是經由當地居民信仰中心潭水亭觀世音菩薩連續三個聖杯同意，希望能把更多健康生活帶給鄉親們。

其澤中醫診所目前有4位醫師進駐，年輕且都是在地人，4位醫師平均年齡不到35歲，包括創辦人林親怡、院長吳晉廷、副院長李沛穎及專任醫師翁子涵，都是在潭子、北屯長大的在地人。

創辦人林親怡醫師學歷為長庚大學中西醫雙主修，中國醫藥大學老化醫學博士，曾擔任彰基中醫部主任醫師，目前仍是員榮醫療體系中醫部主任，也擔任台灣長照暨健康促進協會秘書長，中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長。她專長為慢性腎病、惡性腫瘤、自體免疫風濕過敏疾病，主治項目有神經身心系統、眼耳鼻喉科、呼吸道疾病、三高代謝性疾病、肝功能疾病及體重控制。

林親怡表示，她7年前銜命到員榮醫院開辦中醫部，當時有人告訴她，員林的中醫診所比超商還多，你難道不怕嗎？同樣的問題在她決定要在家鄉創辦診所時也出現；李親怡說，經過醫院團隊努力，與在地鄉親肯定，醫院中醫部每月服務患者超過3000人次。

林親怡說，她姑姑長期有膝蓋疼痛老毛病，她想幫姑姑解決問題，採取中醫療法可不必開刀，自己也有很多相同困擾的患者，經過治療後明顯獲得改善，她請姑姑到員榮醫院掛她的門診，姑姑卻說，自己膝蓋痛走不了遠路，她最後決定回家鄉開中醫診所，就近照顧鄉親。