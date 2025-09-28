新光三越開幕首日「斷流」排隊防回堵成功了？警：消滅預期心理

台中新光三越昨天歷經氣爆後開幕，台中大遠百也辦周年慶，過去開車的消費者會在市政北七路、惠中路口排隊，周末時會回堵到台灣大道，儼然是台中市的「魔王路段」，新光三越昨天復業，市府執行「斷流」措施，強調「排隊即開罰」，昨天整日未見排隊車潮，第六警分局表示，成功消滅開車消費者的「預期心理」。

第六警分局昨天動員25人次的警力，在西屯區惠中路、市政北七路設立「斷流閘門」，但其實在10天前就已經展開相關宣導作業，第六警分局長周俊銘上警廣接受兩次專訪、發布新聞稿，告知欲開車前往新光三越、大遠百商圈的市民，「不要以為排隊就可進百貨停車場」，只要惠中路上出現排隊車流，警方即會展開「斷流」措施，針對想開車排隊進去入百貨停車場又不服指揮的民眾告發。

第六警分局長周俊銘說，新光、大遠百兩家百貨的停車場入口都設在市政北七路，過去開車要停兩間百貨停車場的民眾，車輛若多，就會堵在惠中路往市政北七路方向的路口，但民眾有「預期心理」，只要停車場有空位，業者即會放行，造成民眾有「排隊即可進場」的心理，導致排隊車流沒完沒了。

周俊銘指出，為了消滅「排隊可進場」預期心理，因此開始建立民眾有「排隊進場即開罰」的觀念，除了透過媒體宣導之外，也在本月20、21日，趁台中大遠百周年慶時，展開「練兵」，啟動斷流，分別執行3次、2次，將惠中路往市政北七路方向的三線車道全部封閉，在「斷流閘門」處的警力，則指揮惠中路的用路人「只能往前」，即有效防止百貨公司排隊車輛回堵至台灣大道，影響其他用路人權益。

周俊銘說，昨天是新光開幕加上大遠百周年慶期間，但市民已觀察到，原本過去會從市政北七路、惠中路，一路回堵到台灣大道的車流「統統不見了」，就是民眾已從「排隊可進場」轉變為「排隊會被罰」的預期心理，提前到其他停車場停放，即便遇到兩家百貨公司開業，加上教師節連假，仍未見往日可怕的回堵狀況。