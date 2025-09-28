快訊

影／今12度挑戰泳渡日月潭 超齡唯二...馬英九下水前坦承1件事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭萬人泳渡今天今登場，年滿75歲的前總統馬英九經專案申請獲准，第12度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天今登場，年滿75歲的前總統馬英九經專案申請獲准，第12度下水挑戰。記者賴香珊／攝影

日月潭泳渡今年吸引近2.5萬人，今登場，「萬人下水餃」場面壯觀，前總統馬英九專案獲准第12度下水挑戰，他坦言「他會變老，游泳速度也會變慢」，但只要每年都來游就能永保健康，老得比較慢，並問泳客他看起來幾歲，惹得哄堂大笑。

縣府指出，日月潭萬人泳渡自1983年開辦至今已43個年頭，是全台歷史最悠久、規模最大的公開水域游泳盛會，今年吸引2萬4736人報名，有來自35國或地區共361位外籍泳客，泳者從朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3公里。

為鼓勵銀髮族運動，今年泳渡開放75至79歲長者專案申請參與，經審核，共核准2人下水，前總統馬英九也名列其中，這也是他第12度參加；他今晨7時許與縣長許淑華等施放總統魚苗，象徵「生生不息」，再步行至朝霧碼頭開幕致詞。

縣長許淑華表示，泳渡日月潭歷史悠久，導演安景鴻更將視障泳士勇敢突破自我成功泳渡故事改編拍成電影「突破：三千米的泳氣」，下月3日上映；泳渡後，茶博將於4日至12日在中興新村登場，10日有國慶焰火，歡迎國人到南投遊玩。

馬英九致詞表示，當總統考量安全忍痛缺席8年，卸任後自2016年急起直追，今天是他第12次泳渡，只是「他也會變老，游泳速度也會變慢，但只要每年都來游就能永保健康，老得比較慢」，並笑問泳客他看起來幾歲，惹得哄堂大笑。

馬英九歷年泳渡，最佳成績曾游出1小時37分，2019年、2020年分別為2小時10分、2小時3分，2021年則因疫停辦，2022、2023年再以2小時50分、以2小時48分完賽，去年較前年略為退步，以2小時53分完成第11次泳渡挑戰。

馬英九為泳渡活動鳴笛後，約在上午8時30分下水，而泳渡首批下水，台中71歲的郭功陽，以43分鐘成績率先上岸，他說，自己是陸軍官校營長退伍，自我要求超越完美，平時當志工也維持體能，曾參加三屆恆春半島國際超級鐵人競賽。

日月潭萬人泳渡今天今登場，年滿75歲的前總統馬英九（中）經專案申請獲准，第12度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天今登場，年滿75歲的前總統馬英九（中）經專案申請獲准，第12度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。記者黃仲裕／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。記者黃仲裕／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，年滿75歲的前總統馬英九（中）經專案申請獲准，第12度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，年滿75歲的前總統馬英九（中）經專案申請獲准，第12度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，年滿75歲的前總統馬英九（中）第12度挑戰，下水為活動鳴笛。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，年滿75歲的前總統馬英九（中）第12度挑戰，下水為活動鳴笛。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，參加泳客開心下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，參加泳客開心下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，前總統馬英九第12度下水挑戰，活動前參加開幕致詞。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，前總統馬英九第12度下水挑戰，活動前參加開幕致詞。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，前總統馬英九（中）今晨7時許與縣長許淑華（右）等施放總統魚苗，象徵「生生不息」。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，前總統馬英九（中）今晨7時許與縣長許淑華（右）等施放總統魚苗，象徵「生生不息」。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今年吸引近2.5萬人，今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，前總統馬英九（左）第12度下水挑戰，與縣長許淑華（右）同台參加開幕致詞。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今天登場，前總統馬英九（左）第12度下水挑戰，與縣長許淑華（右）同台參加開幕致詞。記者賴香珊／攝影

