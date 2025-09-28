台中新光三越電梯內地板磁磚依舊破裂？ 都發局：待調查釐清

台中新光三越昨重新營業，但市議員陳俞融今指出，有民眾提供照片，發現在先前事故受損的電梯內，地板磁磚依舊破裂不堪，甚至有顧客踏入電梯時傳出碎裂聲響，安全疑慮令人憂心。對此，都發局長李正偉說，新光三越台中店有19部電梯，正調查是哪一部電梯、破裂時間和照片是否為真。

陳俞融說，魔鬼藏在細節裡，顧客安全不容忽視。新光三越是否真的準備好迎接市民？這不只是營業形象問題，更是公共安全的基本責任。今年初的新光氣爆事件重創市民安全感，社會各界要求最嚴格的安全把關，如今開幕後載客電梯仍破損，顯示市府在安全審查上草率放行。

她呼籲市府立即要求新光三越將電梯全面檢修，否則只會讓市民質疑，市府是否將人民安危當兒戲。市府與業者應以最高標準自我要求，落實檢修與安全管理，切勿為了趕進度或營收而忽略風險，否則市民的信任將逐漸流失。

李正偉也表示，新光三越百貨(中港店)完成室內裝修、變更使用及整建修復經各專業技師簽證、第三方公正單位認證及都發局委託的第四方專業機構分層勘驗完成，前依規於9月18日備齊文件向都發局提送恢復使用申請，經市府都發局、消防局、經發局等進行審查，確認符合各權責法令規定及程序，才准予恢復使用。