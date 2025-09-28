快訊

彰化祭孔循古制演出六佾舞 孔子後人及師鐸獎得主任分獻官

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是教師節也是至聖先師孔子2575周年誕辰，彰化縣各界在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，全程依循古制行禮如儀，由縣立彰化藝術高中36名學生演出六佾舞。記者劉明岩／攝影
今天是教師節也是至聖先師孔子2575周年誕辰，彰化縣各界在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，全程依循古制行禮如儀，由縣立彰化藝術高中36名學生演出六佾舞。記者劉明岩／攝影

今天是教師節也是至聖先師孔子2575周年誕辰，彰化縣各界在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，由縣長王惠美擔任正獻官，並邀請今年師鐸獎得主擔任分獻官，全程依循古制行禮如儀、場面莊重。王惠美還帶領學子通過「勤學門」與「聰慧門」，希望大家學業精進。

彰化縣祭孔釋奠典禮，清晨5時30分從崇聖祠開始，6時30分在大成殿式，由縣長王惠美擔任正獻官，分獻官邀請114年師鐸獎得主平和國小校長王麗惠、線西國小老師薛雅玲，以及「社團法人中華孔氏宗親會」理事孔亮云、「中華孔子後裔儒學促進會」事孔玉等人擔任。

典禮中，由縣立彰化藝術高中36名學生演出六佾舞，縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，典禮依古禮備剛鬣、柔毛、籩豆、簠簋及香帛等祭品之儀，並以「及第智慧糕」及「素太牢」。一同於鐘鼓及歌樂齊鳴中，向至聖先師孔子致獻最崇高儀節與敬意。

縣長王惠美表示，活動特別邀請今年師鐸獎得主參與，藉此機會感念孔子「有教無類、因材施教」的教育精神，使儒學得以發揚光大，讓許多曾經面臨困境的人能透過教育獲得成長以及翻轉自身的機會。

釋奠典禮後，由王惠美帶領縣內學子及觀禮人員一一通過「勤學門」與「聰慧門」，象徵及勉勵學子須「勤奮向學」，古聖先賢也會賜予「聰穎智慧」之意義，與會人員還獲得象徵增長智慧的「及第智慧糕」及「科甲及第」精美紀念提袋。

