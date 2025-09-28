聽新聞
集集大山電視轉播站天線傾斜 縣府維修
南投縣集集大山電視轉播站因近期地震與颱風強風影響，天線出現傾斜情形，縣府將自9月29日至10月1日維修，10月1日中午12時至下午6時暫停訊號，約影響南投及雲林縣共11萬收視戶。
縣府指出，集集大山轉播站位於海拔1392公尺，負責發射數位無線電視訊號，涵蓋南投縣11個鄉鎮市，包括鹿谷、水里、集集、信義、魚池、埔里、國姓、竹山、南投市、中寮及名間鄉，以及雲林縣斗六、古坑、林內等地。除了日常轉播外，該站在地震、颱風等重大災情時，亦能即時播送政府通知，是災害資訊傳遞的重要管道。
南投縣新聞及行政處表示，轉播站地處偏遠高山區，經常面臨落雷、強風與降雨侵襲，必須定期上山檢修，確保設備穩定。
此次天線傾斜，研判與近期丹娜絲颱風及近年頻繁地震有關。雖然目前訊號仍正常，但為避免天線持續傾斜甚至掉落，將進行高空維修作業；若遇天候不佳，將順延一天。
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落也在昨天清晨發生落石坍方，部落大型機具即刻進駐清除，昨日下午1時半搶通，3時恢復單向通行。部落已通知入住旅客管制口開放時間，並持續更新搶通進度，確保遊客安全。
