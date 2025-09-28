聽新聞
0:00 / 0:00

集集大山電視轉播站天線傾斜 縣府維修

聯合報／ 記者江良誠郭政芬／連線報導
集集大山轉播站因颱風、地震，導致天線傾斜，縣府將在29日起維修。圖／南投縣政府提供
集集大山轉播站因颱風、地震，導致天線傾斜，縣府將在29日起維修。圖／南投縣政府提供

南投縣集集大山電視轉播站因近期地震與颱風強風影響，天線出現傾斜情形，縣府將自9月29日至10月1日維修，10月1日中午12時至下午6時暫停訊號，約影響南投及雲林縣共11萬收視戶。

縣府指出，集集大山轉播站位於海拔1392公尺，負責發射數位無線電視訊號，涵蓋南投縣11個鄉鎮市，包括鹿谷、水里、集集、信義、魚池、埔里、國姓、竹山、南投市、中寮及名間鄉，以及雲林縣斗六、古坑、林內等地。除了日常轉播外，該站在地震、颱風等重大災情時，亦能即時播送政府通知，是災害資訊傳遞的重要管道。

南投縣新聞及行政處表示，轉播站地處偏遠高山區，經常面臨落雷、強風與降雨侵襲，必須定期上山檢修，確保設備穩定。

此次天線傾斜，研判與近期丹娜絲颱風及近年頻繁地震有關。雖然目前訊號仍正常，但為避免天線持續傾斜甚至掉落，將進行高空維修作業；若遇天候不佳，將順延一天。

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落也在昨天清晨發生落石坍方，部落大型機具即刻進駐清除，昨日下午1時半搶通，3時恢復單向通行。部落已通知入住旅客管制口開放時間，並持續更新搶通進度，確保遊客安全。

延伸閱讀

雲林滑輪溜冰場啟用 縣長盃錦標賽打頭陣

甘肅隴西5.6級淺震！傳房屋倒塌 蘭州、西安也有震感

乖乖、靠得住沒擋住颱風 集集大山轉播站天線傾斜11萬戶受影響

台北捷運強震儀藏身這15處 地震達5級以上採取這措施

相關新聞

台中新光三越復業首日人潮湧不塞車 魔王路段消失

蟬聯14年百貨店王的新光三越台中店因氣爆停業226天後，昨重新開張。適逢教師節連假首日，人潮不斷湧入，比過去假日多2成，...

白沙屯媽祖到南投 三神贊境盛況空前

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」昨起一連2天遶境南投市，南投縣名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女也...

豬價居高不下 彰化肉鬆10月擬調漲為1公克1元

彰化縣毛豬交易均價突破百元，彰化縣政府昨天在田中鎮景崧文化教育園區舉辦「彰化豚肉節」，大力推廣健康豬肉，免費肉燥飯吸引民...

優客李林李驥曾稱台中公車到站時間是玄學 獲贈搭車秘笈

歌手李驥因推動自學教育搬到台中，習慣搭公車代步，卻笑稱「到站時間仍是玄學」，引來共鳴。台中市交通局長葉昭甫教他下載「台中...

集集大山電視轉播站天線傾斜 縣府維修

南投縣集集大山電視轉播站因近期地震與颱風強風影響，天線出現傾斜情形，縣府將自9月29日至10月1日維修，10月1日中午1...

廣角鏡／彰化縣二林 泥田排球樂

奮力一撲，跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，高達4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。