優客李林李驥曾稱台中公車到站時間是玄學 獲贈搭車秘笈

歌手李驥因推動自學教育搬到台中，習慣搭公車代步，卻笑稱「到站時間仍是玄學」，引來共鳴。台中市交通局長葉昭甫教他下載「台中Go」App，即時掌握班車資訊。李驥說，有了「搭車秘笈」，能更安心搭車，旅途中也常激發創作靈感。

李驥曾與林志炫組成「優客李林」，「認錯」等金曲膾炙人口。他在臉書以「總有驚喜的台中公車」為題發文表示，搭公車是一種「咖啡廳角落」的體驗，既能放空，也能觀察。他幽默指出，路況、人流甚至司機心情都會影響到站時間，因此預測值僅供參考。

葉昭甫說，台中市每日發出超過8千班次，規畫238條公車路線。近年駕駛人力短缺，部分路線一度調整，但市府連續2年調薪，平均增加8千元薪資，吸引專業駕駛回流，讓市民如李驥能順利抵達目的地。他也希望更多市民享受便利、節能、舒適的公共運輸。

李驥認為，「搭公車是一門最實用的生活課」他常帶學生一起體驗，透過窗外流動街景與乘客神情，啟發觀察與創作。

他笑稱，不少人勸他改開車或騎車，但台中10公里內公車免費，超過10公里也只要10元，「又不用煩惱停車，為什麼要換？」窗外景象和乘客神情，常成為音樂或文字創作的養分。

李驥每天在社群平台寫作、創作，也在教學現場啟發學生。他說，「學生專注的眼神，就是我現在最精彩的舞台。」或許，在公車上遇見靜靜凝望窗外的人，口中哼著旋律，那人很可能就是李驥。

葉昭甫強調，市府正全力推動「台中Go」交通行動服務平台，以圖像化地圖介面提升便利性，打造智慧、無縫的出行體驗。未來將持續優化功能，結合在地產業，推動創新服務，朝向智慧、綠色、人本的交通目標前進。