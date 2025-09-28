聽新聞
0:00 / 0:00

優客李林李驥曾稱台中公車到站時間是玄學 獲贈搭車秘笈

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中報導
台中市交通局長葉昭甫（左）歡迎李驥（右）移居台中，成為「公車愛用者」。圖／台中市政府提供
台中市交通局長葉昭甫（左）歡迎李驥（右）移居台中，成為「公車愛用者」。圖／台中市政府提供

歌手李驥因推動自學教育搬到台中，習慣搭公車代步，卻笑稱「到站時間仍是玄學」，引來共鳴。台中市交通局長葉昭甫教他下載「台中Go」App，即時掌握班車資訊。李驥說，有了「搭車秘笈」，能更安心搭車，旅途中也常激發創作靈感。

李驥曾與林志炫組成「優客李林」，「認錯」等金曲膾炙人口。他在臉書以「總有驚喜的台中公車」為題發文表示，搭公車是一種「咖啡廳角落」的體驗，既能放空，也能觀察。他幽默指出，路況、人流甚至司機心情都會影響到站時間，因此預測值僅供參考。

葉昭甫說，台中市每日發出超過8千班次，規畫238條公車路線。近年駕駛人力短缺，部分路線一度調整，但市府連續2年調薪，平均增加8千元薪資，吸引專業駕駛回流，讓市民如李驥能順利抵達目的地。他也希望更多市民享受便利、節能、舒適的公共運輸。

李驥認為，「搭公車是一門最實用的生活課」他常帶學生一起體驗，透過窗外流動街景與乘客神情，啟發觀察與創作。

他笑稱，不少人勸他改開車或騎車，但台中10公里內公車免費，超過10公里也只要10元，「又不用煩惱停車，為什麼要換？」窗外景象和乘客神情，常成為音樂或文字創作的養分。

李驥每天在社群平台寫作、創作，也在教學現場啟發學生。他說，「學生專注的眼神，就是我現在最精彩的舞台。」或許，在公車上遇見靜靜凝望窗外的人，口中哼著旋律，那人很可能就是李驥。

葉昭甫強調，市府正全力推動「台中Go」交通行動服務平台，以圖像化地圖介面提升便利性，打造智慧、無縫的出行體驗。未來將持續優化功能，結合在地產業，推動創新服務，朝向智慧、綠色、人本的交通目標前進。

延伸閱讀

李驥「台中公車到站是玄學」引共鳴 交通局長獻搭車秘笈

優客李林李驥驚曝「台中搭公車像玄學」 掀網共鳴

「台中公車到站是玄學」優客李林李驥住5年「認錯」了⋯釣出網友共鳴

優客李林李驥曝「台中搭公車像玄學」 網猛點頭：真的要賭人品

相關新聞

台中新光三越復業首日人潮湧不塞車 魔王路段消失

蟬聯14年百貨店王的新光三越台中店因氣爆停業226天後，昨重新開張。適逢教師節連假首日，人潮不斷湧入，比過去假日多2成，...

白沙屯媽祖到南投 三神贊境盛況空前

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」昨起一連2天遶境南投市，南投縣名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女也...

豬價居高不下 彰化肉鬆10月擬調漲為1公克1元

彰化縣毛豬交易均價突破百元，彰化縣政府昨天在田中鎮景崧文化教育園區舉辦「彰化豚肉節」，大力推廣健康豬肉，免費肉燥飯吸引民...

優客李林李驥曾稱台中公車到站時間是玄學 獲贈搭車秘笈

歌手李驥因推動自學教育搬到台中，習慣搭公車代步，卻笑稱「到站時間仍是玄學」，引來共鳴。台中市交通局長葉昭甫教他下載「台中...

集集大山電視轉播站天線傾斜 縣府維修

南投縣集集大山電視轉播站因近期地震與颱風強風影響，天線出現傾斜情形，縣府將自9月29日至10月1日維修，10月1日中午1...

廣角鏡／彰化縣二林 泥田排球樂

奮力一撲，跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，高達4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。