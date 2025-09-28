豬價居高不下 彰化肉鬆10月擬調漲為1公克1元

彰化縣毛豬交易均價突破百元，彰化縣政府昨天在田中鎮景崧文化教育園區舉辦「彰化豚肉節」，大力推廣健康豬肉，免費肉燥飯吸引民眾排長龍試吃。彰化縣肉品市場表示，因豬肉價格仍維持高檔，計畫比照其他縣市，10月起將調漲肉鬆價格為1公克1元。

彰化縣肉雞與蛋雞飼養量、牛奶產量均居全台之冠，毛豬數量居全台第三，羊肉爐也遠近馳名。縣府五年前整合舉辦「彰化畜產嘉年華」系列活動，豚肉節是最後一場。活動現場除招待試吃肉燥飯，促銷彰化健康豬外，也有青農擺攤販售彰化蜂蜜、芭樂等農特產品。

縣長王惠美指出，彰化縣現有560戶養豬戶，飼養頭數約75萬4千頭。縣府自創品牌「彰化健康豬」，提出不使用瘦肉精、無藥物殘留、確保屠宰安全及來源合法三大保證。目前全縣共有164場養豬場加入，飼養頭數達46萬頭，占全縣約六成。王惠美呼籲民眾，購買肉品時應認明「彰化健康豬」標章。

今年初養豬場爆發藍耳病及仔豬流行性下痢，加上夏季天熱成豬食慾下降、成長緩慢，造成豬源減少。5月起成豬供應量逐漸減少，6月下旬全台肉品市場毛豬交易均價均突破百元。北部肉品市場已調高肉鬆售價，彰化縣市場因成本壓力，決定10月中旬後跟進。

彰化縣肉品市場表示，政府進口豬肉平抑國產豬價，9月18日起均價已回跌至百元以下，但各市場仍維持每公斤95至99元高檔價位。過去毛豬拍賣均價約60多元時，每罐300公克肉鬆售價200元，過去三個月市場辛苦賠售。市場決定比照其他縣市調整售價為1公克1元，並將於10月15日董事會審議，若通過，彰化健康豬肉鬆將推出新容量包裝。