白沙屯媽祖到南投 三神贊境盛況空前

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投市慈善宮主委黃李濟（右）昨代表捐出300萬元，委託縣長許淑華送到花蓮災區，讓災民感受南投鄉親關懷。圖／南投縣政府提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」昨起一連2天遶境南投市，南投縣名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女也護佑同行，形成「三神贊境」，沿途大批信眾參拜，盛況空前。南投市慈善宮也宣布捐贈300萬元援助花蓮災區，盼傳遞更多溫暖善意。

白沙屯媽祖今年5月進香首度進入南投縣境，並在名間鄉松柏嶺受天宮駐駕，創下紀錄，此次南投市區遶境，與松柏嶺兩大神明合境巡安，堪稱地方空前盛事。南投市長張嘉哲說，市公所號召義工及社團協助，沿途設置茶水與點心站，展現南投市熱情、好客特色。

今年適逢漢人開墾南投300年，「三神贊境藍田書院」活動昨起登場，清晨6時20分自南投市工業北路裕國冷凍旁開香團拜揭幕。吊車高掛起紅布條，沿途鞭炮聲震耳欲聾，空氣中瀰漫香火氣息。許多信眾手持香枝，雙手合十，跪迎媽祖。

白沙屯媽與玄天上帝、九天玄女鑾轎上午7時多從南崗工業區起駕，晚間返回藍田書院駐駕。南投縣長許淑華等人也到場隨香團拜，許說，近期花蓮因天然災害受創嚴重，盼藉由眾神庇佑，讓台灣平安度過難關。

遶境隊伍途中駐駕南投市慈善宮，宮主黃李濟宣布捐助300萬元給花蓮災區，請許淑華代為轉交善款。廟方同時宣布捐贈3輛警用巡邏車給南投警方，獲得白沙屯媽為新車加持。

