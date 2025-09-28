台中新光三越復業首日人潮湧不塞車 魔王路段消失

蟬聯14年百貨店王的新光三越台中店因氣爆停業226天後，昨重新開張。適逢教師節連假首日，人潮不斷湧入，比過去假日多2成，台中市府為防止交通壅塞，祭「禁排令」，一天下來周邊未見排隊車潮，讓在地人不禁驚呼「魔王路段」消失了。

新光三越台中店氣爆案後分三階段修復，9月初各樓層修繕完成，都發局委請第四方公證單位勘驗，18日勘驗合格，准予營運。昨天上午10時不到，店外就聚集滿滿人潮，10時半，店門準時打開，一樓大門到手扶梯都被人潮擠得水洩不通。「很開心能回到熟悉的地方。」消費者陳小姐過去就是常客，昨一家3口都來逛街。

氣爆地點的12樓原本是美食街，如今改裝為運動品牌與小吃街，環境寬敞明亮，絲毫不見7個半月前的慘狀，昨天吸引不少消費者湧入小吃街用餐，一位難求。消費者林小姐表示，與朋友相揪來新光，不覺得對12樓的氣爆有陰影，畢竟通過市府檢驗。

陳姓、蔡姓櫃姐表示，前段時間到處支援，從廣三SOGO到麗寶花車，彷彿無根的浮萍，上月底接到公司通知，9月底重返新光三越，既開心又感動。

「百貨店王」台中新光三越回歸，隔鄰大遠百也正逢周年慶，昨連假首日，市府對七期百貨商圈祭出「禁排令」，周邊道路在警方強力執法下，不見排隊車潮，連台中人都訝異。

新光三越與大遠百過去每逢假日，車潮總會從市政北七路的停車場入口，一路回堵到惠中路、台灣大道，造成台灣大道大塞車。林姓機車族昨下午經過，發現沿路沒有排隊的車潮，就連假日必塞的台灣大道也「順暢多了」，簡直不可思議。