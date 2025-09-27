聽新聞
拱天宮媽祖開先例 明午進「管制區」南投看守所賜福平安

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今、明兩天拱天宮受邀赴南投市贊境巡行賜福，今晚近8點駐駕藍田書院。圖／白沙屯拱天宮提供
今、明兩天拱天宮受邀赴南投市贊境巡行賜福，今晚近8點駐駕藍田書院。圖／白沙屯拱天宮提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步往北港進香，回程時「粉紅超跑」創紀錄首度進入南投縣，今、明兩天拱天宮受邀赴南投市贊境巡行賜福，今晚近8時駐駕藍田書院，預計明天清晨7時起駕出發，下午1時1分進入屬於「管制區」的南投看守所，又增添熱鬧話題。

白沙屯拱天宮媽祖今年往北港進香吸引近33萬人報名，信徒隨香人數年年創紀錄並呈爆炸性成長；今、明兩天參與南投的贊境活動由拱天宮「三媽」前往。

拱天宮晚間表示，媽祖神轎明下午進入看守所，事前已規畫詳盡動線，並尊重每位受刑人，這次開先例進入看守所賜福保佑受刑人平安，但並非常態，日後是否還會造訪其他地區的看守所，還是要看媽祖意願，相信媽祖會盡可能滿足信眾祈福的心願。

今、明兩天拱天宮受邀赴南投市贊境巡行賜福，今晚近8點駐駕藍田書院。圖／白沙屯拱天宮提供
今、明兩天拱天宮受邀赴南投市贊境巡行賜福，今晚近8點駐駕藍田書院。圖／白沙屯拱天宮提供

