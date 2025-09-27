法鼓山中區心靈環保家庭日活動 為花蓮災區祈福

法鼓山中區心靈環保家庭日活動今天在台中市登場，法鼓山方丈和尚果暉法師帶領祈願災區能早日復原；台中市長盧秀燕也說，民眾自發救災，充分體現台灣社會的愛與凝聚力。

法鼓山寶雲寺今天在台中市秋紅谷景觀生態園區舉辦「法鼓山中區心靈環保家庭日活動」，內容包括劇場演出、禪悅體驗、遊戲手作及環保市集等，帶領2000名民眾在歡樂中感受「淨零四環」的心靈體驗。盧秀燕及立法院副院長江啟臣都出席致詞。

盧秀燕會中感謝法鼓山歷任方丈及法師長期關懷中部地區，以正向宗教力量淨化人心，推動社會向善。「台灣有愛，人民向善」，在花蓮風災中展現無私付出，從民眾自發救災，到中央與地方政府、民間團體及法鼓山投入救援，充分體現台灣社會的愛與凝聚力。

江啟臣表示，環保分為生活與心靈兩面，尤其立法院最需要心靈環保，吵架後要歸零，不要結怨，才能讓法案順利通過，造福人民。他並分享外國民代在困境中轉念，最終造福民眾的故事，強調「轉念」正是心靈環保的核心。

果暉法師首先帶領大眾恭念10聲「南無觀世音菩薩」，為花蓮災區往生者與受難者迴向祈福，祈願災區能早日復原。他並引用聖嚴法師「安心、安身、安家、安業」的智慧，提醒大眾以慈悲與智慧面對困境，從中獲得力量，更呼籲世人，面對極端氣候的挑戰，要落實環保、節約資源，共同守護地球家園。

盧秀燕接受媒體聯訪時提到，這兩天看到很多民眾拿著鏟子前往救災，同時台中市政府也出動山貓及怪手大軍，還有3個局處近百名市府人員前往當地，進行搜救及環境清理，大鏟小鏟一條心，大鏟就是政府的機具，台灣有愛助光復，大家一起來。

此外，對於台中新光三越百貨今天重新營業，盧秀燕指出，由於很多市民及櫃哥、櫃姐期待很久，市府要求新光三越要負起交通疏導以及內部安全的工作。因為第一天復業，擔心安全及交通還要再加強及注意，除要求新光三越本身要做好相關工作外，市府相關局處也進行協力，希望一切順利。